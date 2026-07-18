Srpski reprezentativac uhićen nakon svadbenog slavlja, sumnjiči ga se za napad na vojnu osobu

Srpski košarkaš Uroš Plavšić (27) uhićen je u petak po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu zbog sumnje da je napao vojnu osobu tijekom obavljanja službe, prenose srpski mediji.

Prema informacijama koje je objavio Kurir, incident se dogodio u noći sa 16. na 17. srpnja, neposredno nakon proslave crkvenog vjenčanja sa srpskom influencericom Jovanom Tomić. Navodno je Plavšić preskočio ogradu Vojnomedicinske akademije (VMA), gdje je fizički nasrnuo na pripadnika vojske.

Kako se navodi, vojnik je uspio svladati košarkaša i pozvati vojnu policiju, koja ga je potom privela. Isti izvor tvrdi da postoji sumnja kako je Plavšić u trenutku incidenta bio pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava, no službena potvrda tih navoda zasad nije objavljena.

Plavšić i Jovana Tomić prošle su godine sklopili građanski brak u krugu najbližih, dok su prije nekoliko dana organizirali crkveno vjenčanje i veliko slavlje za obitelj i prijatelje u jednom luksuznom restoranu.

Nakon privođenja vojna policija predala je Plavšića Ministarstvu unutarnjih poslova Srbije, koje mu je odredilo zadržavanje do 48 sati. Tereti ga se za kazneno djelo napada na vojnu osobu tijekom obnašanja službe. Vojnik koji je sudjelovao u incidentu zadobio je lakše ozljede.

Plavšić trenutačno igra za rumunjski Cluj, a prošlu sezonu započeo je kao član Crvene zvezde, u koju je stigao 2024. godine, nedugo prije nego što je sa srpskom reprezentacijom osvojio brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

U beogradskom klubu nije se uspio nametnuti pa je dio vremena proveo na posudbama u Bešiktašu i Bandırmi. Tijekom karijere nastupao je i za Megu te Smederevo, dok je prije dolaska u Europu igrao sveučilišnu košarku u SAD-u za Tennessee. Unatoč tome, nikada nije zaigrao u NBA ligi, prenosi Net.hr.