Srpski nogometaš uhićen usred utakmice u Hrvatskoj, dobio zabranu ulaska u EU

Nesvakidašnja scena dogodila se na nogometnoj utakmici u Baranji. Policija je tijekom susreta privela 37-godišnjeg državljanina Srbije, nogometaša Jovana Lazića iz Bolmana, a razlog je bila njegova ranija objava na društvenim mrežama.

Kako je objavio Dokumentacijsko-informacijski centar "Veritas", nogometaš iz Sombora 4. rujna na svom je Facebook profilu kao story podijelio fotografiju Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za ratne zločine i genocid. Uz fotografiju nije napisao nikakav tekst, a objava je nakon 24 sata nestala, piše gol.hr.

Policija stigla na utakmicu

Prema navodima Veritasa, B. J. već je 13. rujna pokušao ući u Hrvatsku, ali je tada dobio jednodnevnu zabranu ulaska. Tvrde i da mu je granična policija pritom poručila da pazi što objavljuje na društvenim mrežama.

Tjedan dana kasnije preko Mađarske je stigao u Hrvatsku kako bi nastupio za Jovan Lazić protiv HNK Bilje. U igru je ušao u 28. minuti, no utakmicu nije završio. Veritas navodi da je policija stigla na stadion te ga nakon prvog poluvremena uhitila dok se nalazio na klupi za pričuvne igrače. Sve se dogodilo pred njegovim suigračima i gledateljima.

Kažnjen s 1500 eura

Već sljedećeg dana Općinski sud u Osijeku proglasio ga je krivim za prekršaj protiv javnog reda i mira te mu izrekao novčanu kaznu od 1500 eura. Prema navodima Veritasa, postupak se odnosio na spomenutu fotografiju objavljenu na Facebooku.

Nakon što je njegova obitelj platila kaznu, nogometaš je pušten. Veritas tvrdi da mu je policija potom uručila i rješenje kojim mu se na tri mjeseca zabranjuje ulazak u Europsku uniju, nakon čega se vratio u Sombor.

B. J. nema hrvatsko državljanstvo, ali već osam godina nastupa za hrvatske niželigaške klubove te je iz Srbije dolazio na treninge i utakmice. Bolman je naselje u Baranji, u sastavu Općine Jagodnjak u Osječko-baranjskoj županiji, nedaleko od Osijeka.