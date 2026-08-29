Srpski košarkaši povukli se s Mediteranskih igara zbog Kosova

KOŠARKAŠKI reprezentativci Srbije na natjecanju 3 na 3 povukli su se s Mediteranskih igara. Razlog je što na istom natjecanju nastupa reprezentacija Kosova, države koju Srbija ne priznaje i svojata njen teritorij. Srbija i Kosovo trebali su igrati međusobnu utakmicu u skupini C, ali Srbi su odustali od toga, piše Index.

"Reprezentacija Kosova u košarci 3x3 u muškoj konkurenciji započet će natjecanje na Mediteranskim igrama utakmicom protiv Portugala. Utakmica Srbije i Kosova trebala je biti odigrana danas, ali Srbija je odustala od natjecanja. Rezultat toga je da skupinu C sada čine Kosovo, Portugal i Turska. Dvije od tri najbolje momčadi plasirat će se u četvrtfinale", priopćio je Košarkaški savez Kosova.

Cilj sporta bi trebao biti spajanje ljudi

U mnogim međunarodnim natjecanjima pri ždrijebu je uvjet da Srbija i Kosovo ne igraju jedni protiv drugih, upravo da bi se izbjegle ovakve situacije. No na Mediteranskim igrama taj uvjet nije postojao. Situaciju je komentirao predsjednik koordinacijskog odbora Mediteranskih igara Stavri Bello.

"Koliko znam, ovo nije prvi put da se Kosovo i Srbija sastaju u sportu. Organizacijski odbor odlučit će kako će se riješiti ova situacija. Osnovna ideja je da sport približava ljude i nema razloga da pravimo izuzetke među reprezentacijama", rekao je Bello.

Srbi su iznimno uspješna nacija u košarci 3 na 3

Srpski basketaši (naziv za košarkaše koji igraju u konkurenciji 3 na 3) iznimno su uspješni. Bili su šest puta prvaci svijeta u razdoblju od 2012. do 2023. godine. Svjetsko prvenstvo se održavalo i ove godine, a Srbi su završili treći, iza prve Latvije i druge Njemačke.