Srpska spisateljica odbila hrvatskog izdavača: "Tražili su da knjigu s ekavice prevedem na ijekavicu"

Srpska spisateljica, novinarka i bivša televizijska voditeljica Jelena Bačić Alimpić otkrila je da je odbila ponudu hrvatske izdavačke kuće jer je od nje zatraženo da se njezina knjiga za hrvatsko tržište jezično prilagodi s ekavice na ijekavicu.

Gostujući u emisiji „Kulturno“ na Tanjugu, objasnila je kako je takav zahtjev doživjela kao zadiranje u svoj autorski integritet te na njega nije željela pristati.

„Zašto vi ne možete čitati ekavicu?“

Govoreći o principima kojima se vodi, Bačić Alimpić prisjetila se riječi svog oca: „Puno je poštenih ljudi, ali malo časnih.“ Tvrdi da tijekom karijere nije pristajala na kompromise koji bi bili protiv njezinih uvjerenja.

Kao primjer navela je upravo pregovore s hrvatskim izdavačem. Smatra da nema razloga zbog kojeg hrvatski čitatelji ne bi mogli čitati njezine knjige na ekavici.

– Ako mi čitamo Vedranu Rudan koja piše na ijekavici, zašto i vi ne možete čitati ekavicu? – upitala je.

Naglasila je i da su njezine knjige tiskane latinicom, pismom koje je, kako kaže, prvo učila čitati i pisati odrastajući u Vojvodini.

Odbila dati autorska prava

Spisateljica je izdavaču predložila da otkupi prava i knjigu objavi upravo onako kako je izvorno napisana. No, prema njezinim riječima, odgovor je bio da knjiga mora biti prilagođena na ijekavicu.

– Rekli su: „Ne, mi moramo prevesti na ijekavicu.“ Odgovorila sam: „Oprostite, ali onda nećete dobiti autorska prava. Od mene ne“ – ispričala je.

Bačić Alimpić tako je ostala pri stavu da njezin tekst treba biti objavljen u izvornom obliku, bez jezičnih intervencija koje bi, prema njezinu mišljenju, mijenjale autorski izraz.