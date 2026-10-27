Srpska pjevačica javila se iz bolnice nakon hitne operacije u kojoj se borila za život: "Velika je moja krivica"

Srpska pjevačica Tea Tairović hitno je hospitalizirana i operirana u Beogradu nakon što su joj se poslije koncerta u Njemačkoj pojavile ozbiljne zdravstvene komplikacije.

Pjevačica se nakon kirurškog zahvata javila pratiteljima izravno iz bolničkog kreveta te otkrila kako se neko vrijeme neće pojavljivati na nastupima zbog nužnog oporavka.

"Dragi moji, veliki pozdrav za sve vas iz bolničkog kreveta, nažalost. Želim vas obavijestiti da se nažalost, sigurno veću moju nego vašu, u nekom narednom razdoblju nećemo družiti zbog mojih zdravstvenih problema."

Tea Tairović je detaljno pojasnila kako su dramatični problemi nastupili u nedjelju ujutro, 25. listopada, kada joj je pukla krvna žila u trbuhu. Priznala je i vlastitu odgovornost za pogoršanje stanja jer je svjesno zanemarivala bolove i signale koje joj je organizam slao.

"U nedjelju ujutro, 25. listopada, pukla mi je jedna krvna žila u trbuhu i naravno velika je moja krivica u tome što sam ignorirala bol i poruke mog tijela da moram malo prikočiti jer sam oduvijek vjerovala da sam superžena, i dalje u to vjerujem, ali eto moje tijelo se očigledno nije baš složilo s tim."

Zdravstvene poteškoće javile su se nakon njezina nastupa u Frankfurtu, gdje je pjevačica prvotno čak odbila liječničku pomoć i ostanak u bolnici.

Tek nakon što se vratila u Beograd podvrgnuta je hitnom operativnom zahvatu.

"Poslije koncerta u Frankfurtu imala sam trbuh pun krvi, čak sam i odbila biti hospitalizirana u Frankfurtu, vjerujući da meni to ne treba, da sam u redu. Vratila sam se u Beograd, sad sam tu gdje jesam, operirana sam i sigurno je bolje tako. Da vam kažem da mi je žao, da se nadam da ću se oporaviti što prije jer sam prije svega potrebna sebi zdrava, a onda i na bini koja je moj život i koja je dio moje ličnosti. Mislim da mi je tu potrebno da budem najzdravija."

"Operirana sam, dobro se osjećam, nadam se da će mi oporavak biti što brži. Dakle, bit ću dobro, oporavljam se, objasnit ću što se dogodilo da ne bi bilo izmišljanja i dodavanja dijagnoze. Prije svega želim reći da je ovo jedna velika opomena za mene, a može biti i poruka za nekoga tko ovo gleda da morate slušati svoje tijelo i voditi računa o njemu."