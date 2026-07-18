Srpska obitelj s 'problematičnim' tablicama: Otočani nam se ispričavaju

Članovi obitelji, dakako, tvrde da u tablicama automobila koji koriste nema ničega zlonamjernog, te inzistiraju da automobil uopće nije njihov, piše tportal.

Sve je započelo, kako to obično biva, na društvenim mrežama, gdje su Pravaši Korčula prozvali obitelj koja je imala 'spornu' kombinaciju brojki i slova na tablicama tijekom boravka na Korčuli, na što su se nadovezali neki mediji.

Nitko nije niti pokušao provjeriti kako se formiraju kombinacije registracijskih pločica u Srbiji, a one se - kao i u Hrvatskoj - definiraju sustavom koji obuhvaća oznaku grada, grb, jedinstvenu kombinaciju brojeva i slova. Odabir brojeva i slova unutar samog registracijskog područja odvija se kronološki, od kombinacije 001-AA do 9999-ZZ, što znači da je vrlo vjerojatno da će kad-tad netko imati upravo ovu kombinaciju na vozilu. Ili, dakako, neku sličnu koja bi nekoga drugoga mogla asocirati na neki drugi, 'sporni' datum.

Policija je, dakako, spustila loptu - obavijestila obitelj o napisima na društvenim mrežama te, iz sigurnosnih razloga, premjestila automobil uz policijsku pratnju, jer, kako su pojasnili, nije moguće skidanje niti izdavanje privremenih tablica. Potvrdili su i da je informacija da je obitelj protjerana iz Hrvatske netočna.

'Nitko nas nije otjerao'

Obitelj se u međuvremenu javila portalu Nova.rs te u subotu potvrdila da se još uvijek nalaze u Hrvatskoj te su u kontaktu sa srbijanskim MUP-om, koji je predložio da hrvatska policija osigura pratnju obitelji kada se budu trebali vratiti kući. Daljnji razvoj događaja trebao bi biti poznat u ponedjeljak.

Članovi obitelji također potvrđuju da ih nitko nije protjerao. Oni sami nisu vlasnici automobila - on pripada njihovom prijatelju - no potvrdili su da su često putovali u Hrvatsku s tim automobilom i da nije bilo nikakvih problema, prenosi tportal.

Na tvrdnje da su na otoku gdje borave bijesno reagirali, obitelj ističe kako ih nitko ni za što nije okrivio. 'Toliko su divni, ljubazni i ispričavaju nam se za ono što se događa, iako nemaju nikakve veze s tim", rekli su za Nova.rs.