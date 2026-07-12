Srpska glumica zbog ljubavi preselila u Split pa se vratila u Beograd: "Meni bilo potpuno nepodnošljivo"

Srpska glumica Ana Franić domaćoj je publici najpoznatija po ulozi u seriji M(j)ešoviti brak, u kojoj je glumila zajedno sa Slobodom Mićalovićem. Nakon niza zapaženih televizijskih uloga, gotovo se deset godina povukla iz glumačkog svijeta, ponajprije zbog obitelji i života u Hrvatskoj. Naime, udala se za splitskog ronioca Marka Ižakovića, s kojim je dobila dvojicu sinova. Zbog ljubavi se preselila u Split, no nakon sedam godina braka njihov je odnos završio razvodom, a glumica se s djecom vratila u Beograd.

O razdoblju nakon razvoda jednom je prilikom iskreno progovorila za Story. “Nas dvoje smo roditelji svojoj djeci sada i zauvijek. Htjeli mi to ili ne, morat ćemo se slagati, a i zašto ne bismo kada je sve ispalo onako kako je trebalo biti”, rekla je glumica.



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Priznala je i da povratak u Srbiju nije bio dio njezinih planova. “Nisam očekivala da ću se vratiti ovamo, niti sam tamo otišla kako bih se vratila. Ali nitko ne zna što život nosi. Kada sam odlučila da će tako biti, jednostavno sam to i učinila. Prošlog ljeta neke su se stvari posložile. Dobro sam se snašla u novoj stvarnosti, iako je svaka promjena teška. Došla sam s dvoje male djece, što zahtijeva velike žrtve i mnogo odricanja, ali tako mora biti.”

Glumica ne skriva da se tijekom života u Splitu nije osjećala onako kako je očekivala.

“Splitu sam dala svojih sedam godina, a i mnogo više još dok sam bila dijete. Tih sedam važnih godina života provela sam ondje i mogu reći da se nisam snašla onako kako sam očekivala, iako je to bio moj drugi grad nakon Beograda. Split je prekrasan grad za posjetiti i vidjeti. No živjeti u Splitu, kao i u bilo kojem primorskom mjestu, znači naviknuti se na način života kakav mi ovdje ne poznajemo, na uspavanost manje sredine, zime, buru, jugo i sve ono što to nosi. Split na papiru djeluje kao velik grad, ali mentalitetom je zapravo malo mjesto”, rekla je nedavno za Blic.

Dodala je kako je upravo to bio jedan od razloga zbog kojih se nije uspjela prilagoditi. “Meni je to bilo potpuno nepodnošljivo, do te mjere da mi se ponekad čini kako se više ni uz more ne mogu opustiti, kao da vučem neku vrstu posttraumatskog sindroma. Danas mi je ljepše na planini. Svi govore kako je život uz more prekrasan, ali kao što mi u Beogradu više ni ne obraćamo pozornost na Kalemegdan ili Adu jer su dio svakodnevice, tako je i s morem kada tamo živite. Prolazite pokraj njega svaki dan i obavljate svoje obveze. Iskreno, mislim da sam Splitu zaista mnogo dala. Rodila sam dva dječaka koja svakog ljeta i zime dolaze tamo i uljepšavaju taj grad, tako da je od mene dosta”, zaključila je glumica.