Srpanj pri kraju, a mali iznajmljivači zabrinuti: "Na trgovima i terasama je znatno manje ljudi"

Srpanj se bliži kraju, a mali obiteljski iznajmljivači zbrajaju dosadašnji tijek sezone.

Koliko su zadovoljni popunjenošću, jesu li cijene smještaja spuštane nakon apela Vlade, što očekuju od kolovoza i last minute gostiju te kako sezonu produljiti i nakon ljeta, govori Hana Matić iz Udruge "Spasimo male obiteljske iznajmljivače".

Matić je upitana kakva je popunjenost kod malih obiteljskih iznajmljivača te je li zadovoljna ili se očekivao bolji srpanj?

- Rekla bih da je situacija šarolika. U većim gradovima ljudi su zadovoljni popunjenošću, dok su u manjim sredinama rezultati nešto slabiji. Imamo neravnomjernu sliku diljem Hrvatske. Ono što svi primjećuju i naglašavaju jest da je na trgovima i terasama znatno manje ljudi - odgovara za RTL Danas.

Na početku sezone iz Vlade smo čuli apele za snižavanje cijena smještaja. Je li toga bilo i je li to urodilo plodom?

- Brojni među nama smatraju da je taj apel bio nesmotren. Strani mediji, prvenstveno diljem Europske unije, poziv ministra, a poslije i premijera, predstavili su kao poruku da je Hrvatska skupa. Moguće je da je to utjecalo i na odluke gostiju koji su u posljednji trenutak odustali od Hrvatske kao destinacije za odmor. Smatramo da je takav način slanja apela bio pogrešan.

S obzirom na to da je sezona na vrhuncu, kakav nastavak očekujete u kolovozu? Očekuje li se mnogo last minute gostiju?

- Rezervacije su uglavnom last minute i to je specifičnost prisutna posljednje dvije sezone. Kratko bih se osvrnula i na brojke koje ste spomenuli. Nama su one pomalo suspektne jer pokazuju približno jednak broj gostiju kao prethodnih godina, a ulice su istodobno praznije.

Bilo bi korisno i učinkovito kada podaci iz sustava eVisitor više ne bi bili poslovna tajna, nego kada bi kumulativni podaci bili dostupni javnosti. Tako bi ugostitelji i iznajmljivači lakše znali kakva je popunjenost u njihovim sredinama, županijama i na razini cijele države te bismo imali veću transparentnost.

Što se tiče ostatka sezone, nadamo se da će biti dobar i da će val gostiju sada krenuti, možda s malim zakašnjenjem. Prave rezultate ipak ćemo morati pričekati do listopada, kada ćemo moći vidjeti cjelovitu sliku - kazala je za RTL Danas.

Vidjeli smo najave Vladina antiinflacijskog paketa i da će Vlada uvažiti dio zahtjeva obrtnika. Ima li pomaka oko povećanja paušala za iznajmljivače apartmana?

- Iznajmljivači su pomalo umorni od toga da budu stalni bankomat Vlade kada se državni proračun isprazni zbog nerazumnog i pretjeranog trošenja. Rekla bih da je Vlada napravila velik propust, odnosno da Ministarstvo financija nije napravilo nikakvu procjenu učinka ovih mjera.

Jedno se jutro probudite i dočeka vas povećanje poreza. Iznajmljivači su prošle godine imali povećanje poreza do 500 posto. Ove je godine ponovno prvotno bilo predloženo povećanje od 100 posto, koje je poslije tek neznatno ublaženo.

Smatramo da je to pretjerano i nepotrebno te nam nije jasna svrha takvih mjera. Tim više što se svi iznajmljivači u ovom trenutku sezone bore za svakog gosta, a nalazimo se u pomalo šizofrenoj situaciji u kojoj više razgovaraju o mogućim zakonskim i poreznim izmjenama nego što se stignu brinuti o gostima, što bi im trebalo biti prvenstveno.