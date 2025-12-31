Sretnu 2026. godinu želi vam redakcija Dalmacije Danas!

Godina iza nas mnogima je bila izazovna. Svijet kao da je postao jedno veliko igralište zlih ljudi, a vrijeme je počelo juriti i ništa ga ne može usporiti ni zaustaviti.

U 2026. godini vam želimo puno dobrih i lijepih vijesti u novinama i bez njih. Puno lipih stvari koje će znati svi, ali i onih koje nikome nećete kazati.

Želimo vam da vas boli samo briga.

Da bude više ljubavi nego nerviranja.

Više razgovora, manje tračanja.

Više zadovoljstva nego novca.

Da budete potrebniji drugima nego oni vama.

Da budete ponosni na djecu, ali i oni na vas.

Da pročitate više knjiga nego policijskih izvješća.

Da otputujete negdje bez ikakve potrebe.

Da usrećite nekog kome ne dugujete ništa.

Da pustite nekog da usreći vas, iako vam ne duguje ništa.

Da budete dobri prema životu i vremenu.

Da volite sebe više nego druge.

Da se naučite radovati malim stvarima i stvarnim ljudima.

Sretna vam 2026. godina!