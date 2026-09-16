Sretno završila velika potraga u Žrnovnici: Nestala osoba pronađena neozlijeđena

Potraga za nestalom osobom na području Žrnovnice sretno je okončana. Osoba s demencijom udaljila se u utorak nakon 20 sati iz staračkog doma, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga.

U akciju su se uključili članovi i vanjski suradnici HGSS Stanice Split, pripadnici DVD-a Žrnovnica te policija. Na terenu su korišteni dron i K9 tim, a u potragu se uključio i velik broj drugih ljudi.

Nakon nekoliko sati potrage stigle su dobre vijesti. Osoba je pronađena oko 00:30 sati, neozlijeđena i u dobrom stanju.

Iz HGSS-a Split zahvalili su svima koji su sudjelovali u potrazi na suradnji i predanosti koji su, kako ističu, rezultirali sretnim ishodom.

Posebnu zahvalnost uputili su i mještanima Žrnovnice koji su odmah ustupili snimke nadzornih kamera sa svojih kuća i tako pomogli u lociranju nestale osobe.

Zahvaljujući brzoj reakciji svih uključenih, potraga je završila onako kako su se svi nadali – pronalaskom osobe žive, zdrave i bez ozljeda.