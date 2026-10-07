Sretan završetak potrage na Perunu: Nestali dječak pronađen neozlijeđen

Potraga za nestalim dječakom na području brda Perun završila je sretnim vijestima. Dječak je pronađen neozlijeđen te će biti predan obitelji, izvijestili su vatrogasci DVD-a Podstrana.

U potragu se, na poziv kolega iz Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana, najprije uključio pripadnik DVD-a Podstrana koji je u tom trenutku bio u smjeni.

Nakon poziva za pomoć brzo je okupljeno još pet članova DVD-a Podstrana, koji su se odmah uputili prema području na kojem se tragalo za dječakom.

Dok su vatrogasci pristizali na teren, stigla je dobra vijest – dječak je pronađen živ i neozlijeđen.

Prema informacijama DVD-a Podstrana, dječak će biti doveden u vatrogasnu postrojbu, gdje će biti predan svojoj obitelji.

Iz DVD-a Podstrana zahvalili su svojim članovima na brzoj reakciji, odazivu i spremnosti da pomognu kada je to najpotrebnije.