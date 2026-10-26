Sretan kraj priče koja je dirnula Dalmaciju: Želva Frane nakon spašavanja vraća se u more kod Tribunja!

Lijepa vijest stiže iz Tribunja! Mlada glavata želva Frane, koju su početkom listopada ribari pronašli s udicom zaglavljenom u čeljusti, uspješno se oporavila i spremna je za povratak u svoje prirodno stanište. Njezino puštanje u more održat će se u utorak, 27. listopada 2026. godine, u 10 sati, na plaži kod ribarske zadruge Adria u Tribunju.

Ribari pokrenuli akciju spašavanja

Za sretan završetak ove priče zaslužni su ribar Dario Ferara iz Tribunja i posada njegova broda Hlap, koji su pronašli ozlijeđenu želvu. Ferara je odmah nazvao 112 i tako pokrenuo lanac pomoći.

Želvu je preuzeo glavni čuvar prirode Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije te je odvezao na pregled u veterinarsku ambulantu More. Nakon toga prevezena je u Oporavilište za divlje životinje Aquariuma Pula, gdje su joj stručnjaci iz usne šupljine uspješno uklonili udicu dugu čak tri centimetra.

Frane ima oko deset godina i teži 12,5 kilograma

Spašena želva dobila je ime Frane jer je preuzeta na blagdan svetog Franje Asiškog, zaštitnika životinja i prirode.

Prema podacima stručnog tima oporavilišta, Frane ima oklop dug 49 centimetara, težak je 12,5 kilograma, a procjenjuje se da ima oko deset godina. Nalazi se na prijelazu iz juvenilne u subadultnu životnu fazu.

Nakon uspješnog liječenja i oporavka, Frane je spreman ponovno zaplivati Jadranom.

Važna poruka svima koji borave na moru

Glavate želve strogo su zaštićene životinje, a ovaj slučaj pokazuje koliko pravodobna reakcija može biti važna za njihov opstanak.

Iz nadležnih službi podsjećaju građane da, ako primijete ozlijeđenu ili bolesnu morsku kornjaču, odmah nazovu 112.

Franin povratak u more bit će prilika da se još jednom istakne važnost zaštite morskih životinja, ali i zahvali svima koji su sudjelovali u njegovu spašavanju.