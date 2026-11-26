Društvenim mrežama proširile su se objave zabrinutih roditelja učenika Srednje strukovne škole Velika Gorica. Roditelji tvrde da među učenicima kruži poruka u kojoj se navodi da će jedan od njih u školu donijeti oružje te da ima popis učenika kojima namjerava nauditi.

Roditelji navode da se zbog prijetnje njihova djeca boje ići u školu. Iz škole su za Index potvrdili da su upoznati sa situacijom te da je policija obaviještena i uključena još jučer u večernjim satima.

"Nadležne službe odmah su reagirale te su poduzete sve potrebne mjere sukladno protokolima.

Situacija je u potpunosti pod kontrolom, a sigurnost učenika i djelatnika škole ni u jednom trenutku nije bila ugrožena te se nastava odvija redovito i u sigurnom okruženju", poručili su.