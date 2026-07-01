Srednja Dalmacija u znaku ljeta: Više od 200 događanja tijekom srpnja

Dolaskom ljetnih mjeseci Srednja Dalmacija živi u punom zamahu, što se najbolje vidi kroz bogat program manifestacija i događanja. Od Splita, Trogira, Omiša i Makarske, preko Dalmatinske zagore pa sve do otoka, tijekom ljetnih mjeseci organizira se preko stotinu događanja – od koncerata i glazbenih festivala, preko gastronomskih manifestacija, kazališnih predstava, do kreativnih radionica, pučkih fešti i sportskih događanja. Samo tijekom srpnja na području Splitsko – dalmatinske županije održava se više od 200 različitih događanja.

Među najznačajnijim događanjima svakako se ističe Ultra Europe Festival u Splitu, jedan od najvećih svjetskih festivala elektroničke glazbe koji okuplja posjetitelje iz cijelog svijeta. Ljubitelji kulture moći će uživati u bogatom programu Splitskog ljeta, tradicionalne kulturne manifestacije koja donosi brojne kazališne predstave i operne izvedbe. Makarska i ovog ljeta nudi bogat program događanja, uključujući besplatne razglede grada s vodičem, predstave i filmske projekcije na otvorenom, dok će se na Braču, u Sutivanu, osmu godinu zaredom održati More & Jazz Festival koji okuplja renomirane domaće i međunarodne jazz glazbenike.

Srpanj je tradicionalno rezerviran i za jednu od najpoznatijih dalmatinskih manifestacija, Potezanje Mrduje, pučka fešta koja donosi bogat program događanja u Milni na Braču i Šolti. Ljubitelji klasične glazbe moći će uživati u festivalu Opera Selecta u Trogiru, koji donosi vrhunske izvedbe klasične i operne glazbe u jedinstvenom ambijentu grada pod zaštitom UNESCO-a.

Dalmatinska zagora i ove godine ima zanimljiv glazbeni program, u Sinju se, 10. i 11. srpnja 2026., održava Sinj Metal Summer 2026. – dvodnevni festival metal glazbe.

Popis svih događanja tijekom srpnja dostupan je na službenoj web stranici Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, a sadržaj će se kontinuirano ažurirati novim događanjima i programima tijekom kolovoza i rujna. Posjetitelji tako na jednom mjestu mogu pronaći pregled najvažnijih manifestacija i planirati svoj boravak u Srednjoj Dalmaciji.