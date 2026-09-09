Srednja Dalmacija predstavila se u Europskom parlamentu: Od dalmatinske marende do Europske regije gastronomije

Srednja Dalmacija predstavila je svoju kulturnu i gastronomsku baštinu u Europskom parlamentu u Bruxellesu, u sklopu događanja „Days of Croatian Linguistic History, Culture and Gastronomy“, koje je okupilo predstavnike europskih i hrvatskih institucija te brojne uzvanike. Predstavljanje je povezalo hrvatsku jezičnu i kulturnu baštinu, tradicionalnu glazbu i gastronomiju, a Srednja Dalmacija svoj je identitet približila kroz autentične priče, način života i gastronomsku tradiciju.

Dio programa posvećen Srednjoj Dalmaciji predstavljen je projekcijama promotivnih filmova „The Dream is Real“ i „Dalmatinska marenda“, kojima su publici približeni krajolik, svakodnevni život i gastronomska tradicija regije.

Predstavljanje Srednje Dalmacije održalo se u društvu visokih predstavnika europskih i hrvatskih institucija, među kojima su bili predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, zastupnici u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac, Davor Ivo Stier i Karlo Ressler, europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica te ministar turizma i sporta Tonči Glavina. U programu je sudjelovala i direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović.

Za Srednju Dalmaciju predstavljanje u Bruxellesu posebno je značajno uoči 2027. godine, kada će nositi titulu Europske regije gastronomije. Priznanje koje je dodijelio Međunarodni institut za gastronomiju, kulturu, umjetnost i turizam (IGCAT) potvrda je vrijednosti gastronomije koja u Srednjoj Dalmaciji povezuje obalu, otoke i Zagoru, lokalne proizvode, tradiciju i način života.

Upravo je ta povezanost bila u središtu predstavljanja, gastronomija Srednje Dalmacije nije samo zbir tradicionalnih jela, već dio šire kulturne priče o prostoru i ljudima koji su je stvarali i koji je i danas žive. Od jezika i glazbe do marende i zajedničkog stola, Srednja Dalmacija u Bruxellesu je predstavila ono što njezinu baštinu čini živom i prepoznatljivom.

Osim toga, tijekom ove večeri pred publikom u Europskom parlamentu nastupio je 90-člani tamburaški orkestar Udruge Slavonska rapsodija, a program je obuhvatio tradicionalne skladbe, bećarac i suvremene aranžmane. Nakon koncerta uslijedila je prezentacija tradicionalnih hrvatskih prehrambenih proizvoda, uz glazbeni nastup Katice Marinović i Danijela Curića.