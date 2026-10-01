Srednja Dalmacija nakon ljeta ne staje: Ovo su događanja koja vrijedi doživjeti

Tko kaže da s krajem ljeta završavaju i razlozi za istraživanje Dalmacije? Upravo suprotno. Jesen u Srednjoj Dalmaciji donosi drugačiji ritam, ugodne dane za boravak na otvorenom, mirnije otoke i obalu te kalendar događanja koji gotovo svakog vikenda nudi novi razlog za dolazak.

A razloga je zaista mnogo. Spartan Hvar 2026 od 8. do 11. listopada pretvara Hvar u pozornicu jednog od najpoznatijih svjetskih formata utrka s preprekama, dok Dalmacija Ultra Trail, 9. i 10. listopada, okuplja trkače na stazama koje povezuju neke od najatraktivnijih krajolika Srednje Dalmacije. Ljubitelji trčanja mogu birati i između Apfel Arena Half Maratona, Šoltanskog traila Uvati Ćuvitu, Hileja Marina Traila i BlitvaRUN-a, trail utrke podno Biokova koja je dio Blitvijade, neobičnog i duhovitog događanja posvećenog jednoj od najprepoznatljivijih namirnica dalmatinske kuhinje.

Upravo je Blitvijada jedan od događaja koji najbolje pokazuju koliko jesenska događanja u Srednjoj Dalmaciji mogu biti drugačija. Uz gastronomiju, druženje i lokalnu tradiciju, program uključuje i BlitvaRUN, pa blitva ovdje nije samo sastojak na tanjuru, nego postaje povod za cijeli dan zabave i okupljanja. Takvi događaji daju jeseni poseban lokalni karakter i pokazuju Dalmaciju izvan uobičajenih turističkih motiva. Srednja Dalmacija u jesen ostaje snažno povezana i s morem. Splitski festival jedrenja, koji se tijekom rujna i listopada održava u Splitu i na srednjodalmatinskim otocima, okuplja niz regata i jedriličarskih programa, a među njegovim najvažnijim događanjima je i 82. Viška regata, koja će se od 16. do 18. listopada jedriti na tradicionalnoj ruti između Splita i Visa. Tu je i Šoltanska regata, koja dodatno obogaćuje jesenski jedriličarski kalendar i pokazuje da se na srednjodalmatinskom moru jedri i dugo nakon završetka glavne turističke sezone.

Zinfest, Sabatina, XVI. Međunarodni sajam meda Dalmatina i Grand Gourment

Jesen je ujedno vrijeme kada u prvi plan dolaze dalmatinski okusi. Zinfest, Sabatina, XVI. Međunarodni sajam meda Dalmatina i Grand Gourment posvećeni su vinima, medu, gastronomiji i domaćim proizvodima, dok 2. Marinski lignjolov, Blitvijada i gastro ture u Sutivanu na svoj način pričaju priču o lokalnoj kuhinji i životu zajednice. Na Hvaru će se održati i Hvarmony, Mediteransko umijeće dobrog življenja, kao događanje koje u središte stavlja upravo mediteranski način života.

Otočna jesen donosi i niz posebnih događanja. Fešta Forske Pulene, Hvar Metropola mora vraća u fokus pomorsku tradiciju Hvara, dok Sutivan kroz storytelling i gastro ture, radionice izrade suhozida i druge programe posjetiteljima približava lokalne priče, običaje i vještine. Na Šolti će se sport, priroda i otočni život susresti kroz regatu i trail Uvati Ćuvitu.

Ni kulturna i zabavna scena ne miruje. FOTON, Dani fotografije u Makarskoj, Tinta na Suncu, Split Ink & Street Culture Festival, međunarodna likovna kolonija u Gornjim Poljicima, koncerti, predstave i književne večeri donose sadržaj tijekom cijele jeseni. U Makarskoj će se povodom Dana grada održati koncerti Petra Graše te Big Banda i Marka Tolje, dok će ljubitelji sporta i adrenalina moći pratiti Futsal ligu prvaka, Državno natjecanje u raftingu i Croatian Drift Challenge.

Zato je možda najbolji način da se opiše jesen u Srednjoj Dalmaciji upravo ovaj: zašto odabrati samo jedno događanje kada ih tijekom jeseni možete doživjeti cijeli niz? Jedan vikend može biti rezerviran za trail i boravak u prirodi, drugi za regatu i otok, treći za vino i gastronomiju, a četvrti za koncert, festival ili neku od autentičnih lokalnih manifestacija. Srednja Dalmacija nakon ljeta ne zatvara svoja vrata. Samo mijenja ritam.

Cjelokupan kalendar jesenskih događanja dostupan je na digitalnoj platformi Splitsko-dalmatinske županije, gdje se program može jednostavno pretraživati prema datumu, vrsti događanja i destinaciji te se redovito ažurira novim sadržajima: https://www.dalmatia.hr/hr/mapa-dogadjaja/