Središnjim euharistijskim slavljem na Gospinu otoku obilježene velike obljetnice hrvatske povijesti i vjere

Središnjim euharistijskim slavljem na Gospinu otoku u Solinu, u subotu 10. listopada, svečano je obilježena 1050. obljetnica smrti kraljice Jelene, 950. obljetnica krunidbe kralja Dmitra Zvonimira te 50. obljetnica velikoga solinskog slavlja iz 1976. godine. Misno slavlje u crkvi Svete Obitelji predvodio je splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Zdenko Križić, u zajedništvu s brojnim biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama i vjernicima pristiglima iz različitih krajeva.

U koncelebraciji su sudjelovali riječki nadbiskup i metropolit mons. Mate Uzinić, mostarsko-duvanjski biskup mons. Petar Palić, zadarski nadbiskup mons. Milan Zgrablić, vojni ordinarij mons. Jure Bogdan, krčki biskup mons. Ivica Petanjak, dubrovački biskup mons. Roko Glasnović, hvarski biskup mons. Ranko Vidović, porečki i pulski biskup mons. Ivan Štironja, požeški biskup mons. Ivo Martinović, kotorski biskup mons. Mladen Vukšić, gospićko-senjski biskup mons. Marko Medo, pomoćni zagrebački biskupi mons. Mijo Gorski i mons. Marko Kovač, pomoćni đakovačko-osječki biskup mons. Ivan Ćurić, splitsko-makarski nadbiskup u miru mons. Marin Barišić te šibenski biskup u miru Ante Ivas. Sudjelovali su i generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije preč. Krunoslav Novak, generalni vikar Šibenske biskupije mons. Tomislav Subotičanec, biskupski vikari Splitsko-makarske nadbiskupije, brojni redovnički poglavari i još osamdesetak svećenika. Liturgijsko pjevanje predvodio je združeni zbor dvjestotinjak crkvenih pjevača iz Splita i okolice, uz soliste i komorni puhački orkestar, pod ravnanjem mo. don Šime Marovića i uz orguljašku pratnju mo. Mirka Jankova.

U propovijedi je nadbiskup Križić istaknuo kako Gospin otok nije samo mjesto bogate povijesti, nego i prostor u kojemu su stoljećima utkane molitve, nade i vjera hrvatskoga naroda. Podsjetio je kako je kraljica Jelena na tome mjestu podigla crkvu posvećenu Blaženoj Djevici Mariji, ostavivši trajno svjedočanstvo vjere i brige za svoj narod. Naglasio je kako obilježavanje velikih obljetnica ne smije ostati samo na prisjećanju povijesnih događaja, nego treba postati prilika za preispitivanje vlastitoga života i odgovornosti prema budućim naraštajima. Govoreći o kraljici Jeleni, koju nadgrobni natpis naziva majkom sirota i zaštitnicom udovica, poručio je: „Država je jaka onoliko koliko su zaštićeni njezini najslabiji članovi.“ Upozorio je kako i današnje društvo mora odgovoriti na pitanja zaštite djece, dostojanstva starijih i bolesnih, položaja siromašnih te sigurnosti i opstanka obitelji.

Osvrnuvši se na krunidbu kralja Dmitra Zvonimira, nadbiskup je podsjetio na njegovu prisegu u kojoj se obvezao promicati pravdu, štititi siromahe, udovice i siročad, čuvati brak i protiviti se trgovini ljudima. Istaknuo je kako te obveze ni nakon gotovo tisuću godina nisu izgubile svoju aktualnost jer se i suvremeno društvo suočava s različitim oblicima siromaštva, iskorištavanja i ugrožavanja ljudskoga dostojanstva. „Vlast ne smije biti prvenstveno privilegij. Vlast je, prije svega, odgovornost. Tko ima veću moć, mora imati i veću odgovornost“, naglasio je. Posebno je upozorio kako siromaštvo nije samo materijalno jer postoje ljudi koji imaju dovoljno za život, ali su lišeni nade, blizine i obiteljske topline.

Povezujući život kraljice Jelene i Zvonimirovu prisegu, nadbiskup je istaknuo kako oboje svjedoče istu evanđeosku poruku prema kojoj se veličina čovjeka očituje u zaštiti slabijih i služenju drugima. Okupljene je pozvao da se ne zaustave na ponosu zbog slavne prošlosti, nego da razmisle kakvo društvo ostavljaju svojoj djeci. „Ne moramo biti kraljevi ni kraljice. Dovoljno je biti dobar čovjek, autentičan kršćanin, odgovoran roditelj, pošten građanin i čovjek koji ne okreće glavu od tuđe nevolje“, poručio je. Zaključno je pozvao na molitvu za hrvatski narod i domovinu kako bi, uz Božju pomoć i zagovor Blažene Djevice Marije, budućim naraštajima bila ostavljena baština istine, poštenja, zajedništva i ljubavi.

Na završetku misnoga slavlja okupljeni su u zajedništvu otpjevali svečani himan „Tebe Boga hvalimo“ te hrvatsku himnu „Lijepa naša domovino“. Svečanosti su nazočili ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, ravnatelj Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Šime Jerčić, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, dožupan Stipe Čogelja, gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, zamjenik solinskoga gradonačelnika Davor Mikas, predsjednik Gradskoga vijeća Solina dr. Zdravko Perko, rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan te drugi predstavnici javnoga, kulturnoga i obrazovnoga života.

Središnjem slavlju prethodila je molitvena priprava, a euharistijsko okupljanje bilo je vrhunac višednevnoga spomen-slavlja posvećenoga kraljici Jeleni i kralju Zvonimiru. Obilježavanjem ovih obljetnica obnovljen je spomen na veliko solinsko slavlje 1976. godine, kojim je započeo niz velikih crkvenih i narodnih proslava u sklopu obilježavanja trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata. Gospin otok, na kojem su, kako je rekao papa Ivan Pavao II., „duboki kršćanski korijeni Hrvata“, tako je ponovno postao mjesto zajedništva i zahvalnosti za kršćansku baštinu hrvatskoga naroda, ali i poticaj na njezino odgovorno očuvanje i prenošenje budućim naraštajima.