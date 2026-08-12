Sreća u Stonu: Osvojen Joker 5 vrijedan 8.000 eura

Sretan dobitnik ili dobitnica iz Stona jučer je osvojio 8.000 eura u igri Joker 5. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu partnera Tisak na adresi Placa 1 u Stonu, a pogođeni Joker 5 donio je dobitak u iznosu od 8.000 eura.

Ljubitelji igara na sreću novu priliku za veliki dobitak imaju već večeras. Na rasporedu je novo izvlačenje Lota 7, u kojem jackpot iznosi čak 2.000.000 eura. Novo izvlačenje Lota 6 održat će se u četvrtak, a jackpot u toj igri trenutačno iznosi 160.000 eura.