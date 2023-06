SREĆA I RADOST U SPLITU Vesela i uzbuđena djeca iz Sisačko-moslavačke županije jedva čekaju uskočiti u more. Opet će ljetovati u SDŽ: Posjetit će Sinj, Bačvice i Bene, ali i Poljud, Dioklecijanovu palaču...

Vesele vijesti stižu iz Splitsko-dalmatinske županije! Naime, i ove godine će djeca iz potresom pogođenih područja, mahom učenici četvrtih razreda osnovnih škola iz Sisačko-moslavačke županije ljetovati u gradu podno Marjana. Samim time, nastavljena prekrasna tradicija i inicijativa prijateljske Splitsko-dalmatinske i Sisačko-moslavačke županije.

"I ove godine ćemo primiti preko 900 djece"

Danas su župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak te župan Brodsko-posavske županije i predsjednik Hrvatske zajednice županija Danijel Marušić ispred Učeničkog doma u Splitu dočekali prvih 450 učenika i učenica četvrtih razreda iz osnovnih škola s područja Sisačko-moslavačke županije.

Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije kazao je da je sretan i ponosan. Obećao je da će se ova prekrasna tradicija nastaviti i idućih godina.

"Sretan sam, ponosan i radostan. I ove godine ćemo primiti preko 900 djece iz Sisačko-moslavačke županije. Malene prijatelje smo rasporedili u dvije grupe i veselimo se što su s nama u Dalmaciji. Osim kolege župana Ivana Celjaka iz Sisačko-moslavačke županije, ove godine nas je posjetio i djecu je dočekao šef svih hrvatskih župana Danijel Marušić. Drago mi je što i ove godine mogu dočekati i pozdraviti predivnu dječicu iz Sisačko-moslavačke županije. Iskustva iz prijašnjih godina su iznimna, njihovi učitelji i roditelji su presretni i zadovoljni. To i nas čini sretnima i ponosnima. Među nama su djeca koja će prvi put vidjeti more, to nas rastužuje, ali opet, s druge strane, možemo biti ponosni što smo im to omogućili. Uvijek ćemo pomagati drugima, nikad nećemo odustati od toga", rekao je župan Boban.

"Posjetit će Sinj, splitske muzeje, Dioklecijanovu palaču, Poljud..."

Prvi čovjek Splitsko-dalmatinske županije na kraju je poslao toplu i znakovitu poruku djeci i njihovim mentorima-nastavnicima.

"Djeca će upoznati prirodne ljepote naše županije, osjećat će se sretno i ugodno ovdje u našem Splitu, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nastavit ćemo ovu tradiciju, i idućih godina će oni dolaziti kod nas. Odmorite se, zabavite se i pazite na sebe. Draga djeco, Slušajte vaše učitelje i voditelji i uživajte u svim ljepotama koje vam se nude!", podvukao je župan Splitsko-dalmatinske županije.

Ivan Celjak, župan Sisačko-moslavačke županije imao je samo riječi hvale za kolegu Bobana. Rekao je da je cijela inicijativa zaživjela zahvaljujući upornosti i plemenitosti župana Splitsko-dalmatinske županije.

"Zahvaljujući županu Bobanu i našim dragim prijateljima iz Splitsko-dalmatinske županije i ove godine omogućeno je svim učenicima četvrtih razreda svih osnovnih škola s područja Sisačko-moslavačke županije da besplatno ljetuju u gradu Splitu. Djeca će upoznati razne sadržaje, kupat će se na Bačvica, Benama... Posjetit će Sinj, splitske muzeje, Dioklecijanovu palaču, Poljud... Prošle godine su se naša djeca vratila sa sjajnim uspomenama, djeca jedva čekaju da se okupaju u moru i vide sve ono što im Split pruža", ustvrdio je Celjak.

Cilj projekta je poticati suradnju među županijama

Pohvale stižu sa svih strana, a na licu predsjednika Hrvatske zajednice županija mogla se vidjeti sreća i zadovoljstvo. Danijel Marušić, župan Brodsko-posavske županije i predsjednik Hrvatske zajednice županija sretan je što je prisustvovao ovom prekrasnom i plemenitom dočeku u Splitu.

"Čast mi je što sam ovdje, što sam u Splitu. Ovo je jedan plemeniti čin župana Blaženka Bobana i Splitsko-dalmatinske županije. Također, pohvaljujem i kolegu Celjaka iz Sisačko-moslavačke županije. Dokazuje se da ove županije imaju veliko srce. Kao predsjednik Hrvatske zajednice županija čast mi je surađivati s ovakvim ljudima", kratko i jasno će Marušić.

Podsjetimo, ljetovanje ukupno oko 900 djece organizirano je u dva ciklusa (27. lipnja do 1. srpnja i 11. do 15. srpnja). Uz odmor i kupanje, učenici će, zajedno sa svojih 50-ak mentora-nastavnika, imati priliku upoznati kulturne i povijesne znamenitosti Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Cilj projekta je poticati suradnju među županijama i pokazati solidarnost s djecom i obiteljima iz potresom pogođenih područja.

Nadodajmo na kraju da su uz spomenute Bobana, Celjaka i Marušića, djecu dočekali i Tomislav Đonlić te Darijan Vlahov iz Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije.