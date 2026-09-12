Sreća da se nitko nije tu zatekao: "Munja raznijela zid, kamenje letjelo i do stotinjak metara"

Hladna fronta koja je jučer prešla preko Dalmacije donijela je ponegdje vrlo obilnu kišu, grmljavinu i lokalno snažno nevrijeme, a jedan posebno neugodan prizor zabilježen je u Vinici kod Studenaca.

Prema informacijama koje smo dobili s terena, tijekom grmljavinskog nevremena grom je udario u neposrednoj blizini kuća, nakon čega je došlo do oštećenja kamenog zida.

Na fotografijama koje su nam poslali čitatelji vide se razvaljeni dijelovi zida, izložena armatura te komadi kamena i betona razbacani po mokroj prometnici.

„Kamenje je letjelo i stotinjak metara“

Mještani tvrde da je udar bio iznimno snažan.

– Grom je udario, zid je stradao, a kamenje je letjelo i do stotinjak metara po cesti – opisao nam je čitatelj je iz Vinice.

Kako se može vidjeti na fotografijama, materijal nakon nevremena doista našao na više mjesta po prometnici i oko kuća.

Srećom, zasad nemamo informacija da je u ovom događaju bilo ozlijeđenih.

Od suše do potopa u samo nekoliko sati

Nevrijeme kod Studenaca samo je jedan od primjera burne promjene vremena koja je jučer zahvatila Dalmaciju.

Nakon dugotrajnog razdoblja ljetnih vrućina, preko našeg područja prešla je hladna fronta, uz osjetan pad temperature, grmljavinske pljuskove i mjestimice velike količine kiše.

Posebno ekstremno bilo je u dijelovima Splita. U pojedinim gradskim kvartovima palo je više od 80 litara kiše po četvornom metru, odnosno u kratkom vremenu više od prosječne količine oborina za cijeli rujan.



Bujice su preplavile brojne prometnice, dok je raspodjela oborine bila vrlo neujednačena – samo nekoliko kilometara dalje količine su bile osjetno manje.

Danas mirnije i osjetno ugodnije

Nakon jučerašnjeg atmosferskog preokreta, vrijeme se danas stabiliziralo.

Najvažnija promjena ipak se osjeti na temperaturama. Nakon dugog niza vrućih dana više nema izražene sparine i žestoke vrućine koja je obilježila velik dio ljeta i početak rujna.

Jučerašnja fronta tako je Dalmaciji donijela dugo očekivano osvježenje, ali ponegdje, kao u Vinici kod Studenaca, njezin je prolazak bio poprilično dramatičan.