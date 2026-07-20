Srdela Blues Festival vraća se u Kaštela: Dvije večeri vrhunskog bluesa pod zvijezdama

U sklopu Kaštelanskog kulturnog ljeta i ove godine će se održati Srdela Blues Festival koji promovira blues glazbu u skladu s podnebljem u kojem se održava. Tako će i ove godine, na drugom Srdela Blues Festivalu biti, naglasak biti na autorskim skladbama.

Na Platou ispred gimnazije u Kaštel Novome održat će se dvije večeri pa će tako 22. srpnja biti Akustična blues večer na kojoj nastupaju Lima Wick & Stuttering Bob, Goran Mladin i Vladimir Bugi Georgev, dok će na drugoj Električnoj blues večeri 23. srpnja nastupati Harpoon Blues Band, Afterfire Band i Srdela Blues Band, aktualni pobjednici ovogodišnjeg Croatian Blues Challengea koji će predstavljati Croatian Blues Forces na Intenacionalnom Blues Chellengu u Memphisu, USA u siječnju 2027. godine.

Početak oba dana festivala je u 21 sat. Organizator je udruga Srdela Blues iz Kaštel Štafilića uz potporu Grada Kaštela i TZ Grada Kaštela.