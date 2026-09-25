Srdarević povodom Dana policije: "U proteklih godinu dana nismo imali ubojstava, femicid četiri godine nije zabilježen"

Policijska uprava splitsko-dalmatinska danas obilježava Dan policije i blagdan svog nebeskog zaštitnika svetog Mihovila. Program je započeo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Lovrincu te kod spomen-obilježja poginulim policajcima PU splitsko-dalmatinske, a središnji dio obilježavanja održava se u Tehnološkom parku na Dračevcu.

Načelnik PU splitsko-dalmatinske Marko Srdarević tom je prilikom istaknuo da je Dan policije prije svega vrijeme za prisjećanje na policijske službenike koji su izgubili živote.

„Prvo se trebamo prisjetiti svih naših poginulih kolega, njih 17 koji su poginuli u obrani domovine za vrijeme Domovinskog rata, ali i svih onih koji su poginuli prilikom obavljanja policijskih poslova u miru. Oni su nam uzor i trebaju biti uzor nama i mladim ljudima koji dolaze“, kazao je Srdarević.

"Stanjem sigurnosti jako smo zadovoljni"

Osvrnuo se i na sigurnosno stanje na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom proteklih godinu dana, kojim je, kaže, policija vrlo zadovoljna.

„Od težih imovinskih kaznenih djela, kao što su razbojništva, razbojničke krađe, drske i džepne krađe, imali smo najmanji broj tih kaznenih djela unatrag dugo godina. Prošao je i vrhunac još jedne turističke sezone bez težih nasilnih kaznenih djela ili nekog težeg pojavnog oblika kriminaliteta“, rekao je.

Posebno je izdvojio podatke o najtežim kaznenim djelima.

„Ono što je najvažnije i što želim naglasiti jest da u proteklih godinu dana nismo imali ubojstava. Femicid u našoj županiji nije zabilježen četiri godine i to je nešto što sigurno oslikava stanje sigurnosti“, kazao je Srdarević.

Naglasio je pritom da takvo stanje nije isključivo rezultat rada policije.

„Sigurnost je kompleksna i obuhvaća puno elemenata, policija je samo jedan od njih. Ali mirne duše mogu kazati da je rad policije, posebno na našim prioritetima, zasigurno pomogao da stanje sigurnosti na području naše županije bude takvo“, rekao je.

Među prioritetima je posebno izdvojio postupanje prema nasilnicima te podizanje kvalitete policijskih intervencija kod obiteljskog nasilja i prijetnji.

Nova policijska postaja, pritvorska jedinica i streljana

Srdarević je najavio i nekoliko infrastrukturnih projekata koji bi trebali poboljšati uvjete rada policijskih službenika.

Pri kraju je, rekao je, uređenje prostora za Prvu policijsku postaju i Postaju prometne policije, dok bi uskoro trebeli početi radovi na izgradnji nove pritvorske jedinice u dvorištu Policijske uprave.

„Ona će poboljšati kvalitetu i poštivanje ljudskih prava osoba koje su ondje smještene, ali i povećati sigurnost policijskih službenika koji obavljaju poslove u pritvorskim prostorijama“, rekao je.

Do kraja godine Postaja pomorske policije Split trebala bi, zahvaljujući Lučkoj upravi, dobiti nove prostorije na novom graničnom prijelazu u splitskoj luci.

Najviše ga, kaže, veseli projekt nove policijske streljane.

„Završen je glavni projekt, a sada treba ići natječaj za izvođača radova. Policijska streljana već dugi niz godina nije u funkciji zbog neispunjavanja sigurnosnih uvjeta. Iduće godine ova policijska uprava trebala bi dobiti najmoderniju streljanu u Hrvatskoj“, najavio je Srdarević.

Projekt, uz Ministarstvo unutarnjih poslova i Ravnateljstvo policije, sufinanciraju Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split.

Sedmorici policajaca medalje za hrabrost

Dan policije tradicionalno je i prilika za nagrađivanje policijskih službenika koji su se posebno istaknuli.

Srdarević je kazao da će 16 pripadnika PU splitsko-dalmatinske na središnjem obilježavanju u Zagrebu primiti priznanja Ministarstva unutarnjih poslova. Od toga će sedmero policijskih službenika dobiti medalje za hrabrost zbog spašavanja ljudskih života, dok će još devetero dobiti zahvalnice Ministarstva.

Na današnjoj svečanosti u Splitu zahvalnice načelnika PU primit će još tridesetak policijskih službenika.

„Imamo dobre i kvalitetne rezultate rada i puno djelatnika koji su tome pridonijeli. Zahvaljujem im na njihovu trudu i radu. Želim im sretan Dan policije, sreću i zdravlje u privatnom životu te da na dobrobit građana ove županije kvalitetno radimo, a u budućnosti još kvalitetnije“, zaključio je Srdarević.