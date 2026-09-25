Srdarević o velikom požaru kod Omiša: "Takvu katastrofu u životu nisam vidio“

Načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević osvrnuo se danas na postupanje policije i drugih službi tijekom velikog požara na omiškom području, istaknuvši kako je riječ o vatrenoj stihiji kakvu, unatoč iskustvu s brojnim velikim požarima, dosad nije vidio.

„Gledajući s naše razine ono što je policija odradila, mogu sa sigurnošću kazati da smo napravili stvarno maksimalno koliko smo mogli. Angažirali smo velik broj policijskih službenika“, kazao je Srdarević.

Na požarištu je, kaže, bio osobno tijekom cijele noći.

„Osobno mogu svjedočiti da su i druge službe koje su sudjelovale u evakuaciji, spašavanju ljudi ili gašenju, prvenstveno vatrogasci, napravile maksimalno koliko su mogle. Ali isto tako mogu svjedočiti, bio sam cijelu noć tamo, da ja takvu katastrofu, takvo širenje požara nisam u svom životu vidio“, rekao je.

Dodao je da je tijekom karijere bio na brojnim velikim požarima na području Splitsko-dalmatinske županije, uključujući više požara na istom području.

„Ovo je bila katastrofalna stihija koja se širila velikom, velikom brzinom“, opisao je.

Na pitanje je li u postupanju službi sve napravljeno kako treba, Srdarević kaže kako on nije osoba koja bi o tome trebala donositi konačan sud.

„Mislim da nisam ja taj koji treba suditi jesmo li sve napravili kako treba ili nismo. Ali definitivno mogu kazati da su ljudi požrtvovno, riskirajući svoje živote, napravili sve ono što su u tom trenutku mogli“, poručio je.

Govoreći o tome mogu li se procedure dodatno unaprijediti s obzirom na sve ekstremnije požare, istaknuo je da policija predstavlja samo jedan segment sustava zaštite građana.

„Mi ćemo sa svoje razine učiti iz svih ovih iskustava i podizati svoju razinu koliko budemo mogli“, rekao je.

Srdarević je otkrio i okolnost koja je policiji te noći omogućila da na požarište vrlo brzo pošalje velik broj ljudi.

„Stjecajem okolnosti tada smo imali veliko osiguranje nogometne utakmice pa smo velik dio policijskih službenika odmah, istog trenutka, uputili na požar, što nismo uvijek u mogućnosti“, kazao je.

Osvrnuo se i na veliki požar na Braču, tijekom kojeg je dio ljudi spašavan morskim putem.

„Mislim da je i tamo napravljeno ono što je bilo moguće napraviti u danoj situaciji. Radilo se u određenim trenucima o vrlo brzom širenju požara. Akcent je bio na spašavanju ljudi morskim putem“, rekao je.

Dodao je kako je policija u akciju uključila svoja plovila, zajedno s drugim raspoloživim službama i građanima koji su pomagali u spašavanju ljudi.