Srđan Marinić objavio sliku: "Božaniću, lažeš. Ovako je izgledao lapidarij u mom mandatu"

Nastavlja se prepucavanje oko stanja u sustipanskom lapidariju, nakon što je Srđan Marinić objavio fotografije kosilica i druge opreme odložene među sačuvanim fragmentima nadgrobnih spomenika.

Nakon njegove prozivke zatražili smo odgovor ravnatelja Javne ustanove Park-šuma Marjan Jakše Božanića. On je za Dalmaciju Danas ustvrdio kako odlaganje opreme na tom mjestu nije praksa uvedena za mandata sadašnje uprave.

"Odlaganje kosilica, rampe i druge opreme u južnom dijelu Sustipanskog lapidarija bila je praksa koja se provodila tijekom cijelog mandata Srđana Marinića, koordinatora zaduženog za Marjan, i bivšeg ravnatelja Marka Pejnovića. Odluka o takvom načinu korištenja prostora nije donesena u mandatu sadašnje uprave", odgovorio nam je Božanić.

Dodao je kako je razlog nedostatak skladišnog prostora te da Javna ustanova radi na pronalasku alternativnog rješenja.

No, Marinić sada odbacuje Božanićeve tvrdnje.

Objavio je fotografiju za koju navodi da prikazuje kako je južni dio lapidarija izgledao tijekom njegova mandata. Na fotografiji, prema njegovoj tvrdnji, nema kosilica i druge opreme kakva se ondje nalazi danas.

"Božaniću, lažeš. Ovako je izgledao lapidarij u mom mandatu", poručio je Marinić.

Time je priča o stanju sustipanskog lapidarija dobila novi nastavak, a dvije strane sada iznose potpuno suprotne tvrdnje o tome kada se prostor počeo koristiti za odlaganje opreme.

Marinić je ranije naveo da je krajem 2022. južni dio lapidarija očišćen i uređen te da su u njega premješteni fragmenti nadgrobnih spomenika koji su desetljećima bili razbacani po Sustipanu. Među njima se nalazi i fragment nadgrobnog spomenika nekadašnjeg splitskog gradonačelnika Antonija Bajamontija. Njegovu prvotnu prozivku danas su prenijeli i drugi mediji.