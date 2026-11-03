Srđan Bulat oduševio publiku na otvorenju Dana klasične gitare

Koncertom Srđana Bulata sinoć su u Hrvatskom domu Split otvoreni 14. Dani klasične gitare. Program „Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru” oduševio je publiku i označio početak novog festivalskog tjedna povratkom gitarista čijim je koncertom manifestacija započela još 2013. godine, što je otvorenju dalo posebnu simboliku.

Festival se nastavlja večeras, u utorak, 3. studenoga, u 20 sati, kada u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića nastupa Duo Bandini–Chiacchiaretta. Talijanski gitarist Giampaolo Bandini i bandoneonist Cesare Chiacchiaretta donose program „Tango i Folia – 25 godina zajedno”, u kojem se susreću strast argentinskog tanga, duboka melankolija i gotovo četvrt stoljeća zajedničkog muziciranja.

Među skladbama koje će publika čuti su Piazzollini „Oblivion” i „Libertango”, a program uključuje i djela posvećena ovom glazbenom dvojcu. Njihov odnos na pozornici počiva na povjerenju koje su u razgovoru uoči splitskog nastupa opisali jednostavno: „Više se ne moramo ni pogledati da bismo znali kamo će krenuti glazbena fraza.”

Na dan kada se Split na Poljudu oprašta od Miše Kovača, glazba će mnogima biti način izražavanja tuge, zahvalnosti i zajedništva, pa ako nakon Poljuda poželite večer nastaviti uz glazbu uživo dobrodošli ste u Hrvatski dom, gdje koncert počinje u 20 sati.

Ulaznice po cijeni od 21 euro dostupne su putem Adriaticketa i na blagajni Hrvatskog doma Split, gdje brojne skupine posjetitelja ostvaruju značajne popuste.

Organizator je Udruga GitaraSt, a suorganizatori su JUK Hrvatski dom – Split, JUK Zvonimir Solin, JUK Hvar 1612 i POU Trogir. Festival se održava pod pokroviteljstvom Grada Splita, Ministarstva kulture i medija RH, turističkih zajednica grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Talijanskog instituta za kulturu te Grada Trogira, a medijski pokrovitelji su TV Dalmacija, Dalmatinski portal, Dalmacija Danas i Music LP-Underground.

Detaljan program i poveznice za kupnju ulaznica dostupni su na službenoj stranici.