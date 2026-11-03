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Srđan Bulat oduševio publiku na otvorenju Dana klasične gitare

Večeras u splitski Hrvatski dom stiže Tango
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Koncertom Srđana Bulata sinoć su u Hrvatskom domu Split otvoreni 14. Dani klasične gitare. Program „Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru” oduševio je publiku i označio početak novog festivalskog tjedna povratkom gitarista čijim je koncertom manifestacija započela još 2013. godine, što je otvorenju dalo posebnu simboliku.

Festival se nastavlja večeras, u utorak, 3. studenoga, u 20 sati, kada u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića nastupa Duo Bandini–Chiacchiaretta. Talijanski gitarist Giampaolo Bandini i bandoneonist Cesare Chiacchiaretta donose program „Tango i Folia – 25 godina zajedno”, u kojem se susreću strast argentinskog tanga, duboka melankolija i gotovo četvrt stoljeća zajedničkog muziciranja.

Među skladbama koje će publika čuti su Piazzollini „Oblivion” i „Libertango”, a program uključuje i djela posvećena ovom glazbenom dvojcu. Njihov odnos na pozornici počiva na povjerenju koje su u razgovoru uoči splitskog nastupa opisali jednostavno: „Više se ne moramo ni pogledati da bismo znali kamo će krenuti glazbena fraza.

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Na dan kada se Split na Poljudu oprašta od Miše Kovača, glazba će mnogima biti način izražavanja tuge, zahvalnosti i zajedništva, pa ako nakon Poljuda poželite večer nastaviti uz glazbu uživo dobrodošli ste u Hrvatski dom, gdje koncert počinje u 20 sati.

Ulaznice po cijeni od 21 euro dostupne su putem Adriaticketa i na blagajni Hrvatskog doma Split, gdje brojne skupine posjetitelja ostvaruju značajne popuste.

Organizator je Udruga GitaraSt, a suorganizatori su JUK Hrvatski dom – Split, JUK Zvonimir Solin, JUK Hvar 1612 i POU Trogir. Festival se održava pod pokroviteljstvom Grada Splita, Ministarstva kulture i medija RH, turističkih zajednica grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Talijanskog instituta za kulturu te Grada Trogira, a medijski pokrovitelji su TV Dalmacija, Dalmatinski portal, Dalmacija Danas i Music LP-Underground.

Detaljan program i poveznice za kupnju ulaznica dostupni su na službenoj stranici.

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