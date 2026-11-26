Uoči velikog humanitarnog koncerta „Srcem za domovinu“, kojim se prikupljaju sredstva za pomoć stradalima u katastrofalnom požaru koji je u kolovozu ove godine pogodio područje Omiša, od petka, 27. studenoga, građani će svoj doprinos moći dati i pozivom na humanitarni telefonski broj.

Humanitarni broj 060 9003 bit će dostupan od sutra, a cijena poziva iznosi 0,83 EUR (PDV uključen).

U tijeku su završne pripreme za ovu veliku humanitarnu glazbenu večer koja će okupiti brojna poznata imena hrvatske glazbene scene, a svi će izvođači svojim nastupima bez naknade podržati ovu plemenitu inicijativu.

Podsjetimo, koncert će se održati u utorak, 1. prosinca 2026. godine, s početkom u 19.45 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, uz izravan prijenos na Prvom programu Hrvatske televizije (HRT 1).

Pozivamo sve građane da se uključe u ovu humanitarnu akciju i svojim pozivom pomognu stradalima te pridonesu obnovi požarom pogođenog područja Omiša.

Zajedno pokažimo snagu solidarnosti i zajedništva.