Srce tijekom spavanja otkriva više nego što mislimo: AI može upozoriti na opasne bolesti deset godina unaprijed

Način na koji srce radi tijekom spavanja mogao bi otkriti rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti čak deset godina prije pojave prvih simptoma. Pokazalo je to novo istraživanje američkih znanstvenika, objavljeno u znanstvenom časopisu SLEEP, uz potporu američkog Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH).

Znanstvenici su otkrili da umjetna inteligencija, analizirajući električnu aktivnost srca tijekom spavanja, može procijeniti dugoročni rizik od nepravilnog srčanog ritma, moždanog udara, zatajenja srca, pa čak i smrti, prenosi Science Alert.

Za analizu su dovoljni podaci dobiveni jednom EKG elektrodom postavljenom na prsni koš.

Analizirali podatke desetaka tisuća pacijenata

Istraživači sa Sveučilišta Emory najprije su trenirali sustav umjetne inteligencije na podacima gotovo 16.000 pacijenata, a zatim ga testirali na još dvjema skupinama s ukupno približno 23.000 sudionika.

Rezultati su pokazali da sustav može prepoznati osobe s povećanim rizikom od razvoja srčanih bolesti tijekom sljedećih deset godina, čak i kada se uzmu u obzir dob, spol, pušenje, dijabetes i povišeni krvni tlak.

Povećanje pokazatelja rizika koji izračunava umjetna inteligencija za jednu standardnu devijaciju bilo je povezano sa 103 do 172 posto većim rizikom od fibrilacije atrija, 19 do 40 posto većim rizikom od moždanog udara te 69 do 133 posto većim rizikom od zatajenja srca.

Zašto je spavanje toliko važno?

Tijekom spavanja živčani sustav prolazi kroz brojne promjene koje utječu na srčani ritam. Upravo u najplićoj fazi sna mogu se pojaviti suptilne nepravilnosti koje upućuju na buduće zdravstvene probleme, piše N1.

Iako se rad srca često prati tijekom pretraga spavanja, ti se podaci uglavnom ne analiziraju detaljnije ako ne pokazuju očite nepravilnosti.

Novo istraživanje pokazuje da bi upravo te informacije mogle biti dragocjene za rano otkrivanje bolesti.

Uključivanje EKG podataka prikupljenih tijekom spavanja poboljšalo je postojeće modele procjene rizika za do devet posto kada je riječ o zatajenju srca, do šest posto za fibrilaciju atrija i do sedam posto za predviđanje smrtnosti.

„Ovaj novi pristup mogao bi omogućiti prepoznavanje osoba izloženih riziku od kardiovaskularnih bolesti godinama prije pojave kliničkih simptoma”, izjavio je David Goff iz američkog Nacionalnog instituta za srce, pluća i krv.

Znanstvenici ističu da su potrebna dodatna istraživanja, no u budućnosti bi se ovakva analiza mogla uključiti u postojeće pretrage spavanja i pomoći liječnicima da ranije prepoznaju ugrožene pacijente.