Srbin zamalo ispao iz Ryanairovog aviona. Stručnjak objasnio kako je došlo do nezgode

Državljanin Srbije (61) zamalo je ispao iz zrakoplova na letu iz Grčke u Njemačku nakon što je zbog puknuća prozora došlo do nagle dekompresije. Glava mu je bila izvan zrakoplova, a život mu je spasio sigurnosni pojas kojim je bio vezan.

Supruga i drugi putnici držali su ga i povlačili natrag u kabinu. Ova nevjerojatna nezgoda, srećom, završila je bez tragičnih posljedica. Kako je do nje došlo, koliko su ovakvi incidenti česti i koje je najsigurnije mjesto u zrakoplovu?

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Nema vrištanja ni panike samo razbijen prozor, maske s kisikom i putnici koji pokušavaju shvatiti što se upravo dogodilo. Trenutak koji je mogao završiti tragedijom, na Ryanairovom letu iz Grčke prema Njemačkoj, za jednog je putnika bio borba za život.

"Najčešći utjecaj pucanja prozora je raspad nekog dijela, otpadanje nekog dijela rotirajućeg sa motora, koji onda probije prozor i time prouzroči pucanje prozora", rekao je sudski vještak za zračni promet, Tonči Peović.

"Motori se, isto tako, dizajniraju da u slučaju bilo kakvog oštećenja da sve to ostane u motoru. Ako to slučajno izleti to se zove taj uncontained failure koji se desi ali jako rijetko", kaže za RTL Stjepan Bedić, pilot, aeronautički inženjer i vlasnik aviokompanije.

Sve se događalo nedugo nakon polijetanja, na oko 5 tisuća metara visine. Tlak unutar kabine znatno je veći nego tlak izvan nje. Kad je prozor pukao gotovo je usisao putnika.

Pević napominje da su brzine ogromne. "Svaki udar takav od 300-400 metara na sat u lice čovjeka ili u druge dijelove tijela izaziva veće traume. Temperature su oko nule na toj visini ako ne i ispod nule i taj hladan zrak sa tako velikom brzinom može izazvati veće povrede."

Koji je najsigurniji dio aviona?

I nije ovo prvi put da se nešto tako dogodilo. "Još davne 1990. godine je kapetan zrakoplova British Airwaysa kod pucanja prednjeg zaštitnog prozora na pilotskoj kabini bio gotovo isisan van. Kopilot i članovi posade su ga držali za noge kako bi, nakon smanjena brzine i spuštanja niže visine, vratili čovjeka nazad u kabinu sa velikim ozljedama", prisjetio se Peović.

"A zadnji slučaj koji smo imali je otpadanje vrata za nuždu na letu Boeing 737 Alaska Airlines o kojem se dugo pričalo jer je bila greška kod montaže vrata pa su vrata ispala", dodaje.

Ryanair je potvrdio da se ova situacija jutros dogodila. Njihov pilot dobro je reagirao - smanjio visinu i vratio zrakoplov u zračnu luku iz koje su poletjeli. Mnogi će nakon ove priče mjesto uz prozor ipak zamijeniti onim uz prolaz, koji je, ako postoji uopće takav, najsigurniji dio aviona.

"Repni dio aviona je uglavnom sigurniji. Sjećate se i pada JAT-ovog aviona u kojem je stjuardesa Vesna Gulović preživjela zahvaljujući tome što je sjedila u samom repu, a taj rep, ipak, kad se odvojio od trupa imao je manju brzinu padanja nego sam trup u kojem su i motori i gorivo i sve opasne stvari koje se mogu nalazit", objašnjava Peović.

No stručnjaci kažu da nema razloga za brigu. Zrakoplovni promet i dalje je najsigurniji iako u svijetu svake dvije sekunde jedan zrakoplov uzleti ili sleti. Opasnost je veća kažu o onome što većina radi čim zrakoplov sleti a još se nije zaustavio - otkopčavanju sigurnosnog pojasa.

"Ja, kao kapetan, da vam kažem - ja ako stisnem kočnice jako taj avion će se ukopat. To su takve kočnice koje mogu zaustavit 80 tona koje se zaustavljaju sa 350 kilometara na sat u par stotina metara. Znači, taj avion će se ukopat a ovi koji su se otkopčali oni će nastavit kroz kabinu sa 70 kilometara na sat", upozorava Bedić

U ovom slučaju pojas u zrakoplovu je, kao i puno puta onaj u automobilu, spasio jedan život.