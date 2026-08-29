Srbin u Splitu javno isticao četničke simbole: Čeka ga 15 dana zatvora i protjerivanje iz Hrvatske

Dana 27. kolovoza 2026. godine (četvrtak), oko 18,15 sati u Splitu, Šetalište Ivana Pavla II kbr. 4, na vanjskom dijelu ugostiteljskog objekta 31-godišnji državljanin Srbije je remetio javni red i mir, na način da je javno istaknuo tetovaže na vidljivim dijelovima tijela i to: tetovažu s likom Draže Mihailovića, zatim tetovažu s likom Momčila Đujića i tetovažu sa simbolom odnosno amblemom dvoglavog raskriljenog orla u sredini s mrtvačkom glavom i prekriženim mačevima, uz koji je s gornje strane natpis „s vjerom u Boga“, a s donje strane „sloboda ili smrt“, ispisano na ćiriličnom pismu, koji su koristile četničke snage.
Okrivljeni je fotografiju s navedene lokacije objavio istog dana oko 18,25 sati na svom javnom profilu društvene mreže Instagram, a koja je objava izazvala uznemirenost i zgražanje u javnosti Republike Hrvatske.
Nakon objave na društvenoj mreži zaprimili smo više dojava uznemirenih građana. Započeli smo kriminalističko istraživanje te smo jučer ujutro operativnim radom policijskih službenika PU splitsko-dalmatinske utvrdili stvarni identitet osumnjičenog, utvrdili njegovu lokaciju i uhitili ga u vozilu oko 14 sati na području Splita.
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Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je javnim isticanjem više neprimjerenih slika koje su mu kao tetovaže iscrtane na tijelu remetio javni red i mir i s ciljem prouzročenja straha i stvaranja neprijateljskog i ponižavajućeg okruženja povrijedio dostojanstvo i izazvao uznemirenje javnosti. Takvim ponašanjem počinio je i prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije.
Danas je uz optužni prijedlog doveden nadležnom sudu kojem je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 2.000 eura. Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, a presuda će biti donesena naknadno.
Nakon provedenog prekršajnog postupka okrivljenom će biti izrečene mjera protjerivanja iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska na rok od 5 godina.
Također, temeljem odredbi Zakona o strancima doneseno je rješenje o otkazu boravka u odnosu na 56-godišnjeg državljanina Srbije, koji se nalazio u njegovom društvu i na taj način sudjelovao u aktivnostima u promoviranju ponašanja za koja je znao ili morao znati da su u suprotnosti s pravnim propisima i javnim poretkom Republike Hrvatske.