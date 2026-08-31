Srbin Saša (35) presjekao rešetke i pobjegao iz zatvora u Njemačkoj. Odvjetnik: "Ovaj bijeg me ne iznenađuje"

Policija traga za 35-godišnjim Srbinom koji je u nedjelju ujutro (30.8.) spektakularno pobjegao iz zatvora u Duisburgu u Njemačkoj. Mediji prenose njegovo ime kao Saša D. dok u tjeralici njemačke policije stoji jedino prezime Stojanović, bez imena. Navodi se da je visok 175 centimetara, piše Deutsche Welle.

Bijeg je bilo filmski – zatvorenik je presjekao rešetke na prozoru ćelije na trećem katu. Potom se popeo na četvrti kat i odande je uspio pobjeći preko krova.

Sve se događalo oko 3:30 ujutro, pod okriljem mraka.

„U ćeliji smo uspjeli pronaći rafinirano skrovište u podu", rekao je jedan glasnogovornik Ministarstva pravosuđa. „Mora se pretpostaviti da je tu sakrivao alat pomoću kojeg je uopće mogao presjeći čelične šipke.“

Sumnje u podmićivanje stražara

Ministarstvo pravosuđa pokrajine Sjeverne Rajne-Vestfalije već je pokrenulo istragu kako je ovakav bijeg bio moguć. To je nova nevolja za ministra Benjamina Limbacha (Zeleni) koji je ionako pod pritiskom nakon što je više čuvara u nekoliko zatvora u toj pokrajini na meti istraga zbog uzimanja mita. Oni su navodno za novac dobavljali zatvorenicima telefone i druge zabranjene stvari.

„Ministar Limbach mora objasniti kako je netko došao do potrebnog alata i zašto građevinske i tehničke mjere sigurnosti nisu spriječile bijeg", rekla je Sonja Bongers, zastupnica oporbenih socijaldemokrata u pokrajinskom parlamentu.

Odvjetnik Burkhard Benecken, autor knjige o boravku u zatvorima, za list Bild je rekao: „Ovaj bijeg me ne iznenađuje. Dugo se već ukazuje na nedostatne sigurnosne mjere u zatvorima."

Osuđen zbog provala

Bjegunac je ovdje bio u pritvoru od početka veljače zbog sumnje u tešku krađu.

On je ranije osuđen na šest godina zatvora zbog provala u stanove, no ta presuda još nije pravomoćna. Osuđen je zbog krađa vrijednog nakita i oko 200.000 eura u gotovini.

Tabloid Bild prenosi da čovjek, čija je fotografija objavljena, na nadlaktici ima karakterističnu tetovažu jedne žene.

Inače, za razliku od mnogih drugih zemalja, u Njemačkoj sam čin bijega iz zatvora nije kažnjiv – osim ako se pri njemu ne počine neka druga kaznena djela.