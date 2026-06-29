Srbija vraća vojni rok

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u ožujku 2027. godine početi služenje "veoma kratkog" obveznog vojnog roka.

Rekao je to u nedjelju tijekom obilaska naoružanja i opreme na vojnom aerodromu "Milenko Pavlović" u Batajnici kod Beograda.

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"Prije toga će krenuti birokratske procedure, a u ožujku idemo na odsluženje veoma kratkog vojnog roka. To će dodatno pojačati naše obrambene kapacitete", rekao je Vučić. Početkom godine najavio je da će obvezni vojni rok biti uveden te da će trajati 75 dana za muškarce do 30 godina. Vojska Srbije službeno je postala profesionalna početkom 2011. godine, kada je na snagu stupila skupštinska odluka o obustavi obveze služenja vojnog roka.

Redovno služenje vojne obveze tada je zamijenjeno dobrovoljnim, a vojsku su počeli popunjavati profesionalni vojnici i časnici, javlja Nova.rs.