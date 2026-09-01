Srbija oštro osudila Thompsonov koncert u Vukovaru: Tvrde da je riječ o "povijesnom revizionizmu i govoru mržnje"

Srpsko Ministarstvo kulture oštro je reagiralo na koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, ocijenivši da je događaj predstavljao demonstraciju povijesnog revizionizma, govora mržnje, ekstremizma i rasizma te slavljenja zločina NDH-a.

U priopćenju, koje prenosi RTS, iz Ministarstva tvrde da Thompson svojim porukama napada povijesno sjećanje na žrtve fašističkog terora, posebno žrtve ustaških zločina počinjenih u NDH-u.

„Nepodnošljivo izopačenje povijesnog kontinuiteta mržnje“

Srpsko Ministarstvo kulture u izrazito oštrom tonu osvrnulo se na poruke s koncerta, povezujući ih s događajima iz Drugog svjetskog rata.

– Taj užas ne samo da svjedoči o preziru prema univerzalnim ljudskim vrijednostima već predstavlja i nepodnošljivo izopačenje povijesnog kontinuiteta mržnje i slavljenja najmračnijih epizoda najstrašnijeg ratnog sukoba, koji je odnio desetke milijuna života i čiji se užas čovječanstvo zaklelo spriječiti da se ikada ponovi – navodi se u priopćenju.

Dodali su kako smatraju da se takvim događajima vrijeđa uspomena na žrtve Drugog svjetskog rata, ali i na srpske žrtve tijekom ratova devedesetih godina.

Pozvali druge da osude koncert

U nastavku priopćenja iz Ministarstva postavljaju pitanje kakve bi reakcije uslijedile kada bi se slične poruke odnosile na neki drugi narod.

– Zamislimo, radi eksperimenta, što bi se dogodilo da se umjesto riječi Srbi kao ime žrtve u slavljenju genocida nađe ime bilo kojeg drugog naroda na svijetu. Nije li dovoljno strašno šutjeti o zločinima iz prošlosti, je li dopušteno šutjeti čak i kada se slave? – poručili su.

Na kraju su pozvali sve kojima je, kako navode, stalo do očuvanja univerzalnih ljudskih vrijednosti da osude takve događaje.

Riječ je o stavovima i optužbama iz priopćenja srpskog Ministarstva kulture, koje prenosi RTS.