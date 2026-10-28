Srbija neće tako lako u EU

Europska povjerenica za proširenje Marta Kos poručila je da će Srbiji biti vrlo teško napredovati prema članstvu u Europskoj uniji ako se ne uskladi sa zajedničkom europskom vanjskom i sigurnosnom politikom, uključujući odnos prema Rusiji i njezinu ratu protiv Ukrajine, piše Večernji list.

Odgovarajući na pitanje može li Srbija postati članicom EU-a bez uvođenja sankcija Rusiji, Kos je naglasila da država koja se ne usklađuje s Unijom u ključnim vanjskopolitičkim i sigurnosnim pitanjima ne može očekivati napredak u pristupnom procesu. – Neće biti moguće da zemlja koja se ne usklađuje s nama po pitanju strateškog interesa, što su, naravno, vanjska i sigurnosna politika, odnosno zajednička borba protiv Rusije, posebno u kontekstu ruskog rata u Ukrajini, napreduje. To će biti veoma, veoma teško – rekla je Kos.

Kos je istaknula i da Europska unija još nije započela razgovore s novom vladom Srbije. Prije nastavka razgovora o europskom putu Beograd najprije mora formirati vladu, nakon čega će se procjenjivati mogućnosti daljnjeg napretka. – Tako da prvo moraju formirati novu vladu, a potom ćemo vidjeti kako ćemo i hoćemo li moći nastaviti dalje u ovom području – kazala je europska povjerenica.

Posljednjih dana Kos je razgovarala i s Ilijom Srdanovićem, prvim kandidatom studentske liste na izborima u Srbiji, poručivši da je Europska unija spremna podržati novu srbijansku vladu na europskom putu. Ipak, potpora Bruxellesa ne znači da će Srbija automatski napredovati u pregovorima. Kos je i početkom listopada upozorila da Beograd mora pokazati konkretnu političku volju i rezultate, a ne samo deklarativno izražavati želju za članstvom. – Srbija će morati isporučiti više. Vidjet ćemo koliko je njezina vlada ozbiljna nakon izbora, odnosno hoće li samo govoriti da želi postati članica ili će konkretno raditi na tome, posebno u pogledu strateškog usklađivanja sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom – izjavila je Kos tijekom predstavljanja plana Europske komisije za pripremu Unije za buduće proširenje pred Odborom za vanjske poslove Europskog parlamenta, piše Večernji list.

Kos je tada upozorila i da Srbija nije među skupinom zemalja koje su trenutačno najnaprednije u pristupnom procesu i za koje se pripremaju posebne mape puta za približavanje članstvu. Među državama koje je izdvojila bile su Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina, koja se i dalje suočava s ruskom invazijom.