Srbija je na nogama od zore, nevjerojatna izlaznost na izborima. Hoće li Vučić pasti?

Na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji zabilježena je iznimno visoka izlaznost birača. Prema podacima do 13 sati, na birališta je izašlo čak 41,1 posto građana s pravom glasa, što je uvjerljivo više nego u istom razdoblju tijekom posljednjih nekoliko izbornih ciklusa.

Razmjeri današnje izlaznosti posebno dolaze do izražaja u usporedbi s prethodnim parlamentarnim izborima. Naime, 2023. godine do 13 sati glasalo je 26,6 posto birača, 2022. njih 26,7 posto, 2020. godine 22,9 posto, a 2016. godine 25,1 posto.

To znači da je današnja izlaznost čak 14,5 postotnih bodova veća nego na izborima 2023. godine, odnosno da je do istog vremena glasao znatno veći udio biračkog tijela.

Izbori koji bi mogli odrediti političku budućnost Srbije

Srbija danas bira novi saziv Narodne skupštine, a izbori se održavaju u ozračju snažnih političkih napetosti i studentskih prosvjeda koji su započeli nakon tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. U padu nadstrešnice u studenom 2024. poginulo je 16 ljudi, a događaj je pokrenuo masovne prosvjede i zahtjeve za odgovornošću.

Današnji izbori predstavljaju jedan od najvećih političkih izazova za vlast Aleksandra Vučića u posljednjih 14 godina. Njegovu političkom bloku suprotstavlja se i snaga proizašla iz studentskog prosvjednog pokreta, što ovim izborima daje dodatnu važnost.

Za 250 zastupničkih mjesta natječe se 18 izbornih lista, među kojima devet ima status manjinskih. Pravo glasa ima nešto više od 6,45 milijuna birača, a izborni prag iznosi tri posto, uz posebna pravila za manjinske liste.

Birališta su otvorena u 7 sati, a glasanje traje do 20 sati.

Iako visoka izlaznost sama po sebi ne otkriva kome će birači dati povjerenje, već sada je jasno da je odaziv do 13 sati znatno veći nego na prethodnim parlamentarnim izborima.