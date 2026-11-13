Srbi na dnu

Srbija je doživjela novi težak udarac u Ligi nacija. Njemačka je slavila s 3:1 u Beogradu, a konačni rezultat još je i povoljan za domaćine s obzirom na ono što se događalo na terenu. Srpska reprezentacija odigrala je očajnu utakmicu, bila potpuno nemoćna protiv raspoloženih Nijemaca i upisala peti uzastopni poraz u natjecanju. Pred gotovo praznim tribinama beogradske Marakane gledala se jednosmjerna utakmica. Njemačka je od samog početka nametnula ritam kojem domaći nogometaši nisu mogli parirati, a srpska obrana počela se raspadati već u uvodnim minutama.

Nijemci dominirali, Srbija jedva prelazila na protivničku polovicu

Nisu prošle ni tri minute kada je Njemačka stigla do prednosti. Nakon ubačaja Maximiliana Mittelstädta iz kuta i dodavanja glavom Kaija Havertza, srpski branič Srđan Babić poslao je loptu u vlastitu mrežu. Problemi domaćina tu nisu završili. Već u 14. minuti Florian Wirtz povećao je prednost njemačke reprezentacije nakon što je vratar Vanja Milinković-Savić prethodno zaustavio pokušaj Havertza. Koliko je Srbija bila inferiorna, dovoljno govori činjenica da su Nijemci u jednom trenutku prvog poluvremena imali čak 85 posto posjeda lopte. Domaćini su izgledali potpuno izgubljeno, bez odgovora na njemački pritisak, a tijekom prvih 45 minuta uspjeli su uputiti samo jedan udarac prema suparničkim vratima.

Srbija se raspala, a završila s devetoricom

Nastavak nije donio ništa bolje za srpsku reprezentaciju. U 50. minuti Brajan Gruda preciznim je udarcem s ruba kaznenog prostora povisio na 3:0 i postigao svoj prvi pogodak u njemačkom dresu. Tračak nade domaćinima donio je Srđan Babić, koji je u 56. minuti smanjio na 3:1 i tako se nakon autogola upisao i među strijelce za svoju reprezentaciju. Međutim, Srbija nije uspjela ozbiljnije ugroziti njemačku pobjedu. Gosti su nastavili stvarati probleme domaćoj obrani, a pogodak Joshue Kimmicha poništen je zbog zaleđa Kaija Havertza.

Potpuni raspad srpske reprezentacije uslijedio je u završnici. Vanja Dragojević morao je napustiti teren u 77. minuti nakon što je VAR intervencijom potvrđeno isključenje, dok je u 89. minuti crveni karton zaradio i Andrija Živković. Srbija je utakmicu završila s dvojicom igrača manje, bez bodova i s još jednim razočaravajućim nastupom. Nijemci su bili toliko nadmoćni da domaćini na kraju mogu biti zadovoljni što su primili samo tri pogotka. Nakon pet odigranih utakmica Srbija je i dalje bez osvojenog boda te se nalazi na posljednjem mjestu skupine A2.

Island razbio Bugarsku, Švicarska bez pogodaka u Sloveniji

U ostalim susretima Lige nacija posebno se istaknula uvjerljiva pobjeda Islanda, koji je u gostima deklasirao Bugarsku s čak 5:0. Trostruki strijelac bio je Gudjohnsen, dok je jedan pogodak postigao Oskarsson. Bugarski nogometaš Tsenov zatresao je vlastitu mrežu.

Švicarska je na gostovanju kod Slovenije odigrala 0:0, dok je Škotska s 2:1 svladala Sjevernu Makedoniju zahvaljujući dvama pogocima Johna McGinna. Slovačka i Farski Otoci podijelili su bodove rezultatom 2:2, a Moldavija je pred svojim navijačima pobijedila Kazahstan s 2:1. Junak domaćina bio je Popescu, strijelac oba pogotka. Estonija je minimalnim rezultatom slavila protiv Luksemburga, jednako kao i Azerbajdžan na gostovanju u Lihtenštajnu. Andora je s 2:0 bila bolja od Gibraltara.