Srbi masovno izašli na izbore već u sedam ujutro: Ovako izgleda red u Zagrebu

U Srbiji su jutros u sedam sati otvorena birališta za izvanredne parlamentarne izbore, a već od ranih jutarnjih sati zabilježene su velike gužve. Brojni građani čekali su u redovima i prije službenog otvaranja biračkih mjesta, dok se društvenim mrežama šire fotografije i snimke birača koji su odlučili glasati među prvima.

Prema izvještajima srpskih medija, na pojedinim biračkim mjestima građani su se počeli okupljati još prije sedam sati. Jedan korisnik društvene mreže X objavio je snimku reda uz poruku da na glasanje čeka od 6:40 sati.

Posebno velike gužve zabilježene su u Beogradu i Novom Sadu. Prema pisanju Radio-televizije Vojvodine, u Novom Sadu redovi su se na pojedinim lokacijama počeli stvarati već oko pet sati ujutro, čak dva sata prije otvaranja birališta.

Glasa se i u Zagrebu

Izbori se održavaju i izvan granica Srbije, a među gradovima u kojima državljani Srbije mogu ostvariti svoje biračko pravo nalazi se i Zagreb.

Glasanje je organizirano u sklopu diplomatskog predstavništva Republike Srbije u hrvatskoj metropoli. Veleposlanstvo je ranije pozvalo državljane Srbije koji borave u Hrvatskoj da se pravodobno prijave za glasanje na parlamentarnim izborima.

Više od 6,4 milijuna birača odlučuje o novom sazivu parlamenta

Na današnjim izborima pravo glasa ima 6.451.292 birača, koji odlučuju o sastavu Narodne skupštine Srbije sa 250 zastupničkih mjesta.

U izbornoj utrci sudjeluje 18 izbornih lista s ukupno 2.418 kandidata. Glasanje se održava na 8.392 biračka mjesta, među kojima su i 93 u inozemstvu.

Izbori se održavaju u ozračju političkih napetosti i dugotrajnih studentskih prosvjeda, a među glavnim političkim suparnicima nalaze se lista povezana sa Srpskom naprednom strankom i studentska lista.

Birališta ostaju otvorena do 20 sati, nakon čega se očekuju prve informacije o rezultatima glasanja.