Rasprava o troškovima ovogodišnjeg Adventa u Splitu ne prestaje ni nakon odluke gradonačelnika Tomislava Šute da odustane od najavljenog koncerta Dine Merlina. Sada se o cijeloj situaciji oglasila i poznata pjevačica i nekadašnja televizijska voditeljica Vlatka Pokos, koja nije štedjela riječi komentirajući iznose predviđene za nastupe glazbenih zvijezda. Pokos je na svom Instagram profilu objavila fotografiju splitskog gradonačelnika te iznijela niz oštrih kritika, posebno se osvrnuvši na honorare Jelene Rozge i Jakova Jozinovića.

"Dino Merlin je legenda, ali cijena nastupa je astronomska"

Iako je priznala glazbeni status Dine Merlina, Pokos smatra da su najavljeni troškovi njegova nastupa bili pretjerani. No, njezina kritika nije se zaustavila samo na popularnom bosanskohercegovačkom glazbeniku.

"Dino Merlin je legenda, nema sumnje, ali cijena nastupa je blago rečeno astronomska. Ali što je s Rozgom? Koja je njena tržišna cijena? Sigurno nije 90K eura, a nije niti 30K", napisala je Pokos. Potom se posebno obrušila na mladog glazbenika Jakova Jozinovića, čiji je najavljeni nastup na splitskoj Rivi također izazvao rasprave zbog iznosa koji se spominje u javnosti.

"Da ne govorim o prosječnom karaoke pjevaču Jozinoviću?! 50K eura hrvatskih poreznih obveznika?! Sramotno i bolesno!!!", poručila je. Pokos je svoju objavu zaključila izrazito oštrom porukom u kojoj je trošenje javnog novca povezala sa socijalnim položajem najugroženijih građana.

"Naši umirovljenici kopaju po smeću, a ovako se rasipa i njihov novac!!!", napisala je.

Što se zapravo dogodilo s Merlinovim koncertom?

Podsjetimo, Dino Merlin trebao je nastupiti 30. prosinca na splitskoj Rivi, dan uoči velikog dočeka Nove godine na kojem su najavljeni Jelena Rozga i Jakov Jozinović. Međutim, nakon što su u javnost dospjele informacije o troškovima organizacije, uslijedile su brojne kritike, a pokrenuta je i peticija kojom se tražilo da se novac umjesto na koncert usmjeri prema nabavi PET/CT uređaja za splitsku bolnicu.

Gradonačelnik Tomislav Šuta u petak, 20. studenoga, objavio je da Grad Split neće potpisati ugovor s Merlinom.

Pojasnio je da je za Merlinov nastup bila predviđena bruto naknada od 140.000 eura, dok se dodatnih približno 160.000 eura procijenjenih troškova produkcije odnosilo na program za sve tri glazbene zvijezde, odnosno Merlina, Rozgu i Jozinovića. Šuta je pritom naglasio da je riječ o procjenama, a ne konačnim troškovima, te da se od koncerta odustalo zbog snažnih reakcija javnosti i podjela koje je cijela situacija izazvala. Merlinov menadžment izrazio je nezadovoljstvo takvom odlukom te najavio razmatranje mogućih pravnih koraka zbog reputacijske štete koju smatra da je glazbenik pretrpio.

Rozga i Jozinović ponovno u središtu pozornosti

Iako je Merlinov koncert otkazan, pitanje troškova dočeka Nove godine ostalo je otvoreno. Za nastup Jelene Rozge spominje se iznos od približno 88.000 eura, dok je za Jakova Jozinovića predviđeno oko 50.000 eura. Riječ je o ranije objavljenim iznosima i procjenama, koje ne treba poistovjećivati s konačno isplaćenim honorarima.