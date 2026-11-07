SRAMOTNI PRIZORI U SVETOM KAJU Zidovi išarani nacističkim simbolima, antisemitskim i ksenofobnim porukama

Uznemirujući prizori zabilježeni su u Svetom Kaju, na području Solina, gdje su nepoznati počinitelji zidove i pod jednog prolaza išarali brojnim grafitima. Među ispisanim porukama nalaze se antisemitski i ksenofobni natpisi, kao i simboli povezani s nacističkom ideologijom.

Fotografije koje je zaprimila redakcija Dalmacije Danas pokazuju zidove prekrivene crnim i žutim natpisima. Posebno zabrinjava sadržaj pojedinih poruka koje veličaju ili prizivaju ekstremističku simboliku te šire netrpeljivost prema određenim skupinama.

Nacistička simbolika i poruke mržnje

Na jednoj od fotografija jasno se vidi kukasti križ, uz druge natpise ispisane crnim sprejem. Na ostalim zidovima nalaze se poruke uvredljivog i isključivog sadržaja, a grafiti su ispisani i po podu prolaza.

Ovdje nije riječ samo o narušavanju izgleda javnog prostora. Posebno zabrinjava činjenica da se među grafitima pojavljuju simboli i poruke koje se povezuju s nacizmom, antisemitizmom i ksenofobijom.

Takvi prizori otvaraju pitanje sigurnosti i odnosa prema javnom prostoru, ali i širenja ideologija koje potiču mržnju i netrpeljivost.

Policiji poslan upit

Redakcija Dalmacije Danas uputila je upit Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj kako bi se utvrdilo je li ovaj događaj prijavljen, jesu li policijski službenici upoznati s ispisivanjem spornih grafita te provodi li se istraživanje radi pronalaska počinitelja.

Zasad nije poznato kada su grafiti nastali ni tko ih je ispisao.

Odgovor Policijske uprave splitsko-dalmatinske objavit ćemo čim ga zaprimimo.