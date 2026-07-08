Spremni za najluđi vikend? Više od 250 natjecatelja stiže na utrku koja osvaja regiju

Ljetni vikendi odavno više nisu rezervirani samo za ležaljke i plaže. Sve više ljudi slobodne dane koristi za aktivan odmor, a utrke s preprekama posljednjih su godina postale jedan od najbrže rastućih rekreativnih trendova u regiji. Popularizaciji OCR-a (Obstacle Course Racing) u Hrvatskoj značajno je pridonio globalni Spartan događaj u Svetoj Nedelji, a posebno onaj na Hvaru, gdje se tijekom tri dana održavaju utrke na 100 metara, pet, deset i 21 kilometar. Discipline na 100 metara i pet kilometara ujedno su i svjetska prvenstva.

Mnogima je upravo to bio prvi susret sa sportom koji spaja trčanje, snagu, spretnost i dobru dozu adrenalina.

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Za one koji se žele okušati u ovoj vrsti utrke, ali u nešto intimnijem i prirodnijem okruženju, odlična prilika stiže već 12. srpnja. Tada se na motodromu Gajice Leka u Kreševu, pola sata vožnje od Sarajeva, održava četvrto izdanje Spartan Battlea – OCR utrke koja iz godine u godinu okuplja sve više rekreativaca, sportaša i obitelji iz cijele regije.

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Interes za događaj raste iz godine u godinu, a organizatori ovog srpnja očekuju više od 250 natjecatelja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Austrije.

„Ovo je četvrto izdanje Spartan Battlea. Nadali smo se da će ljudi prepoznati priču koju gradimo, ali ovakav interes ipak nas je ugodno iznenadio. Iz godine u godinu rastemo i to nam je najveća potvrda da radimo nešto vrijedno, ali i motivacija da svake godine budemo još bolji“, kaže Tina Drmać, članica organizacijskog tima.

Posebnost Spartan Battlea jest što nije namijenjen isključivo iskusnim natjecateljima. Program je osmišljen tako da svatko može pronaći izazov prema vlastitim mogućnostima – od djece do ozbiljnih sportaša.

Najmlađi nastupaju u kategoriji Mali Heraklo, rekreativci i početnici mogu odabrati kategoriju Apolon, koja uključuje stazu dugu 2,5 kilometra s lakšim preprekama, dok je Zeus namijenjen najspremnijim natjecateljima. Oni prolaze zahtjevniju stazu dugu pet kilometara s oko 40 prepreka.

„Početnicima uvijek preporučujemo Apolon. To je idealan način da upoznaju OCR i otkriju koliko zapravo mogu. Cilj nije pobijediti druge, nego pomaknuti vlastite granice. Osjećaj kada prođete kroz cilj teško je opisati riječima i upravo se zbog toga mnogi vraćaju iz godine u godinu“, ističe Drmać.

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Naravno, svaka OCR utrka ima prepreke o kojima se najviše priča.

„U Kreševu su to naše poznate kuglice. Na papiru zvuči jednostavno – rukama se treba prebaciti preko kuglica u duljini od dva metra. U stvarnosti je to jedna od najzahtjevnijih prepreka na cijeloj stazi. S druge strane, gotovo svi s nestrpljenjem čekaju ulazak u jezero, koji usred srpnja postaje pravo osvježenje.“

Iza Spartan Battlea kriju se i brojne priče koje organizatori pamte dugo nakon što se ciljna ravnina isprazni.

„Najljepše je gledati ljude koji na startu govore da neće uspjeti, a na kraju završe cijelu utrku. Taj osjećaj zajedništva i navijanja za potpune strance nešto je što se rijetko viđa. Posebno pamtimo i vatrogasca koji je cijelu utrku istrčao u punoj vatrogasnoj opremi te prodajom prijeđenih kilometara prikupljao sredstva za humanitarnu akciju. Takvi trenuci pokazuju da Spartan Battle nije samo sportsko natjecanje.“

Ovogodišnje izdanje donosi i nekoliko noviteta. Organizatori pripremaju nove prepreke, bogatiji nagradni fond te nekoliko iznenađenja koja će, kažu, otkriti tek na sam dan utrke.

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Iako OCR na prvi pogled djeluje kao sport rezerviran za najspremnije, organizatori poručuju da je najveća prepreka zapravo ona u vlastitoj glavi.

„Ne treba čekati da budete savršeno spremni. Dovoljno je doći s dobrom voljom i željom da isprobate nešto novo. Imamo kategoriju za svakoga, a ako nekoga treba dodatno nagovoriti – vjerujte nam, nakon prve utrke bit će zahvalan što je došao.“

Organizacija ovakvog događaja traje gotovo cijelu godinu.

„Praktički čim završimo jedno izdanje, počinjemo razmišljati o sljedećem. Aktivne pripreme traju oko dva mjeseca, a posljednjih nekoliko tjedana gotovo smo svaki dan na terenu.“

Spartan Battle zamišljen je kao događaj za cijelu obitelj. Dok jedni prolaze prepreke, drugi mogu navijati, provesti dan u prirodi i uživati u popratnom programu. Utrke su prilagođene svim uzrastima – od djece starije od četiri godine pa sve do odraslih, bez gornje dobne granice.

Na kraju, organizatori imaju jednostavan odgovor na pitanje zašto bi netko ovog vikenda trebao doći upravo u Kreševo.

„Spartan Battle nije samo utrka. To je spoj sporta, zajedništva, pozitivne atmosfere i prekrasne prirode. Sigurna sam da će svatko poželjeti ponovno doći. A ako ne budete zadovoljni, preuzimamo punu odgovornost“, zaključuje kroz smijeh Tina Drmać.

Uz sportski izazov, nove prepreke i druženje nakon utrke, Kreševo će i ove godine na nekoliko dana postati regionalno okupljalište svih koji vjeruju da su najbolji vikendi oni nakon kojih se kući vraćate umorni, blatni i – s osmijehom.

Ako tražite drugačiju ideju za izlet, ovo je prilika za bijeg od gužve i buke, boravak u prirodi te nekoliko stupnjeva ugodniju temperaturu nego na užarenom gradskom asfaltu.

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