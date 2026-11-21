Bojan Matanović (34), kojega policija dovodi u vezu sa Škaljarskim klanom, uhićen je u petak na zagrebačkoj zračnoj luci dok se pripremao za putovanje u Beograd. Kako piše Marin Dešković za Jutarnji list, policijski sustav prilikom provjere njegove putovnice upozorio je na aktivnu Interpolovu tjeralicu koju je raspisala Crna Gora. Matanović prilikom uhićenja nije pružao otpor, a u subotu je izveden pred Županijski sud u Velikoj Gorici, gdje mu je određen ekstradicijski pritvor radi mogućeg izručenja crnogorskim vlastima.

Sumnjiče ga za pomaganje nakon brutalnog ubojstva

Crnogorsko pravosuđe Matanovića povezuje s ubojstvom Saše Klikovca (38), navodnog pripadnika suparničkog Kavačkog klana, koji je likvidiran 18. srpnja 2020. godine u mjestu Cijevna pokraj Podgorice. Klikovac je ubijen ispred restorana "Kod Crnogorca", kada je napadač u njega ispalio više hitaca dok je ulazio u automobil.

Prema sumnjama istražitelja, Matanović je nakon ubojstva pomagao osumnjičenom izvršitelju Milošu Markoviću. Navodno je vozio ispred njega kako bi provjeravao postoje li policijske kontrole, a potom mu je pomogao pronaći smještaj u kojem se skrivao. Marković je ranije bio nepravomoćno osuđen na 19 godina i deset mjeseci zatvora, dok je Marko Šuković, optužen za pomaganje, dobio 12 godina. Međutim, obje su presude u ožujku 2026. ukinute te slijedi ponovno suđenje.

Živio je i radio u Hrvatskoj

Prema neslužbenim informacijama koje donosi Jutarnji list, Matanović je dulje vrijeme boravio u Hrvatskoj, gdje je imao radnu dozvolu. Bio je prijavljen na adresi u Ludbregu, s koje je odjavljen u lipnju ove godine. Crnogorske vlasti međunarodnu su tjeralicu za njim raspisale mjesec dana poslije. Njegov odvjetnik Hrvoje Korša najavio je žalbu na odluku o ekstradicijskom pritvoru, smatrajući da ne postoji opasnost od bijega.

I brat ubijenog završio u rukama hrvatske policije

Zanimljivo je da je i brat ubijenog Saše, Radoslav Klikovac, ranije imao problema sa zakonom u Hrvatskoj.

On je 2023. godine uhićen u Zagrebu, a kod njega su pronađeni krivotvoreni osobni dokumenti na ime poznatog hrvatskog glumca i modela Marija Valentića. U postupku se spominjao i redatelj Jakov Sedlar, koji je bio spreman ustupiti svoj stan Klikovcu tijekom sudskog postupka. Radoslav Klikovac ponovno je uhićen u Zagrebu u srpnju ove godine, nakon što je policija u njegovu stanu pronašla pancirku i streljivo. U konačnici je deportiran u Crnu Goru.