Sprema se zimsko iznenađene u splitskoj zračnoj luci. Čorić: "Ostvarili smo najveći dnevni i mjesečni putnički promet u Hrvatskoj"

Zračna luka Split i ove je godine bila jedno od najprometnijih zračnih čvorišta u Hrvatskoj. Unatoč nešto slabijim rezultatima u odnosu na rekordnu 2025. godinu splitski aerodrom tijekom ljetnih mjeseci bilježio je iznimno velik broj putnika, a upravo su u Splitu ostvareni najveći dnevni i mjesečni putnički promet u Hrvatskoj u dosadašnjem dijelu godine.

Ipak ovogodišnja sezona nije prošla bez izazova. Zagušenja europskog zračnog prostora, kvarovi zrakoplova, nepovoljni vremenski uvjeti, ali i incidenti na samoj splitskoj zračnoj luci utjecali su na redovitost letova i konačne rezultate.

O ostvarenim brojkama, izazovima tijekom sezone, najvažnijim međunarodnim tržištima i planovima za nadolazeće razdoblje za Dalmaciju Danas govorio je Josip Čorić, direktor Zračne luke Split.

Više od 3,37 milijuna putnika, ali promet ipak manji nego lani

Prema podacima Zračne luke Split tijekom rujna kroz putnički terminal prošlo je 540.713 putnika što predstavlja pad od 3,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Od početka siječnja do kraja rujna zabilježena su ukupno 3.376.272 putnika, odnosno oko 1,6% manje nego u prvih devet mjeseci 2025. godine.

Unatoč padu direktor Čorić ističe kako su ostvareni rezultati zadovoljavajući posebno kada se uzmu u obzir okolnosti koje su obilježile ovogodišnju turističku sezonu.

"Ovogodišnjom sezonom vrlo smo zadovoljni. Godina je od samog početka bila izazovna jer je rat na Bliskom istoku izravno i neizravno utjecao na cijeli europski zračni promet. U takvim okolnostima zadržati promet gotovo na razini prošle, rekordne godine smatramo dobrim i stabilnim rezultatom", kazao je Čorić.

Dron iznad piste, incidenti sa zrakoplovima i 26 otkazanih letova

Kolovoz je bio posebno izazovan mjesec za splitsku zračnu luku. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku tada je ostvareno oko 734 tisuće putnika odnosno 3,1% manje nego u kolovozu prošle godine.

Razloge pada direktor ponajprije vidi u problemima s kojima su se suočavali zrakoplovni prijevoznici diljem Europe, ali i u nekoliko nepredviđenih događaja u samom Splitu.

"Pad je ponajprije posljedica operativnih izazova s kojima se prijevoznici suočavaju: kvarova zrakoplova, nepovoljnih vremenskih uvjeta i zagušenja europskog zračnog prostora. Zbog zagušenja su letovi kasnili, istjecala radna vremena posada i dio planiranih letova nije se mogao održati", pojasnio je Čorić.

Posebno se osvrnuo na incidente koji su dodatno poremetili promet u splitskoj zračnoj luci.

"U Splitu su promet dodatno pogodila dva incidenta sa zrakoplovima i pojava drona iznad uzletno-sletne staze, zbog čega je otkazano još 26 letova. Riječ je o okolnostima izvan utjecaja zračne luke, a sigurnost putnika i zrakoplova uvijek nam je na prvom mjestu", naglasio je direktor.

Manje letova, ali zrakoplovi bolje popunjeni

Zanimljivo je da je unatoč smanjenju broja putnika i letova prosječna popunjenost zrakoplova ove godine porasla.

Tijekom prvih devet mjeseci ostvarene su ukupno 26.824 operacije slijetanja i polijetanja dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo 28.388. To znači da je zabilježeno 1.564 operacija manje odnosno pad od približno 5,5%.

Istodobno je broj raspoloživih sjedala iznosio 4.110.128, oko 2% manje nego lani.

"Unatoč manjem broju letova popunjenost zrakoplova blago je porasla i iznosi oko 82%. To pokazuje da je potražnja za Splitom stabilna, a prijevoznici svoje kapacitete koriste sve učinkovitije", istaknuo je Čorić.

Rekordni 2. kolovoza: Gotovo 30 tisuća putnika u jednom danu

Iako je ukupan promet nešto slabiji nego lani Zračna luka Split ove je godine ostvarila dva posebno značajna rezultata.

Najprometniji dan bio je 2. kolovoza, kada je kroz zračnu luku prošao čak 29.141 putnik. Prema riječima direktora, riječ je o najvećem dnevnom broju putnika koji je ove godine ostvarila bilo koja hrvatska zračna luka.

Najprometniji mjesec bio je srpanj s približno 770 tisuća putnika što je također najveći mjesečni promet ostvaren ove godine među hrvatskim zračnim lukama.

Takve brojke predstavljaju ozbiljan organizacijski izazov, osobito tijekom vikenda kada se u kratkom razdoblju izmjenjuje velik broj dolaznih i odlaznih zrakoplova.

Ipak, Čorić ističe da su kapaciteti splitske zračne luke odgovorili na zahtjeve vrhunca sezone.

"Iako se u danima vršnog opterećenja osjećao visok intenzitet prometa, cijelu smo glavnu sezonu odradili bez značajnijih problema. To potvrđuje da su naši kapaciteti visoko iskorišteni, ali i dobro usklađeni s potražnjom", kazao je.

Britanci preuzeli prvo mjesto

Kada je riječ o međunarodnim tržištima ove sezone došlo je do promjene na samom vrhu ljestvice.

Ujedinjeno Kraljevstvo preuzelo je prvo mjesto od Njemačke iako je razlika između dvaju tržišta minimalna.

Britansko tržište sada čini 18,68 posto ukupnog prometa, dok njemačko sudjeluje s 18,61 posto. Slijede Francuska s 9,49 posto i Nizozemska sa 6,58 posto.

"Ove su sezone Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemačka gotovo izjednačeni kao naša najveća tržišta, sa po oko 18,6% ukupnog prometa, a Ujedinjeno Kraljevstvo je minimalnom razlikom preuzelo prvo mjesto. Slijede Francuska i Nizozemska, što potvrđuje stabilnost ključnih zapadnoeuropskih tržišta", istaknuo je Čorić.

Podaci pokazuju i određene promjene u strukturi putničkog prometa. Udio britanskog tržišta porastao je za 0,79 postotnih bodova dok je španjolsko tržište povećalo svoj udio s 3,19 na 4,17%. Rast udjela zabilježen je i na poljskom, švicarskom, francuskom i norveškom tržištu.

S druge strane, najveći pad udjela zabilježila je Italija, sa 6,12 na 4,34%, dok je udio Austrije smanjen s 4,25 na 3,25%. Nešto manje udjele nego lani imaju i Nizozemska, Švedska i Njemačka.

Povijesna godina za Split: Prvi redovni izravni letovi za New York

Jedna od najvažnijih novosti ovogodišnje sezone svakako je uspostavljanje izravne zračne veze između Splita i New Yorka.

Riječ je o prvoj redovnoj izravnoj liniji koja je Split povezala sa Sjedinjenim Američkim Državama čime je otvoreno novo poglavlje u međunarodnoj povezanosti Dalmacije.

Linija je prometovala od svibnja do rujna, tri puta tjedno.

"Ove je sezone u Zračnoj luci Split letjelo 45 zrakoplovnih prijevoznika, koji su nas izravnim linijama povezivali s više od 85 odredišta u 28 država. Najvažnija novost bila je izravna linija New York – Split, prva redovna veza Splita sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja je od svibnja do rujna prometovala tri puta tjedno", naveo je Čorić.

Važnost ove linije, dodaje, nadilazi same prometne brojke.

"Riječ je o povijesnom iskoraku za Split i cijelu Dalmaciju jer smo prvi put izravno povezani s američkim tržištem, jednim od najvažnijih i najperspektivnijih turističkih tržišta", naglasio je direktor.

Sezona se produljuje: EasyJet uvodi dodatna 52 leta

Jedan od dugoročnih ciljeva splitske zračne luke jest smanjenje izrazite sezonalnosti prometa odnosno privlačenje većeg broja putnika i izvan srpnja i kolovoza.

Ovogodišnji podaci i najave prijevoznika pokazuju određene pomake u tom smjeru.

Posebno je zanimljiva odluka EasyJeta da pojedine linije nastavi održavati dulje nego prethodnih godina.

"Interes za Split sve je veći i izvan glavnih ljetnih mjeseci. Uobičajeno je da pojedini prijevoznici nakon prelaska na zimski red letenja produlje ljetnu sezonu za tjedan dana, no ove godine Easyjet ide korak dalje. Linije prema Berlinu, Baselu i Londonu produljuje za cijeli mjesec, što znači dodatna 52 leta i 9.360 sjedala", otkrio je Čorić.

Dodaje kako je i linija za New York koja je počela prometovati već u svibnju pokazatelj interesa za putovanja izvan samog vrhunca ljeta.

"To su jasni pokazatelji da se razdoblje intenzivnijeg prometa postupno produljuje i da Split postaje privlačno odredište i u predsezoni i u posezoni", poručio je.

Zimski red letenja: Osam prijevoznika i 18 odredišta

Iako je ljetna sezona najvažnije razdoblje za splitski aerodrom sve veći naglasak stavlja se na razvoj zračnog prometa tijekom zimskih mjeseci.

Prema najavljenom zimskom redu letenja za sezonu 2026./2027. Split će biti povezan s 18 odredišta u deset država.

Letove će održavati osam zrakoplovnih prijevoznika, a ukupno je planirano 3.096 letova i 433.179 raspoloživih sjedala.

"U zimskom redu letenja 2026./2027. Split će s 18 odredišta u 10 država povezivati osam zrakoplovnih prijevoznika. Najavljeno je 3.096 letova s ukupno 433.179 sjedala, a konačna popunjenost ovisit će o potražnji tijekom zimskih mjeseci", naveo je direktor.

Do kraja godine više od 3,8 milijuna putnika

Unatoč izazovima i nešto slabijem prometu u odnosu na prošlu godinu, u Zračnoj luci Split očekuju da će 2026. završiti s više od 3,8 milijuna putnika.

Uprava pritom naglašava da budući razvoj ne ovisi samo o povećanju prometa tijekom ljeta nego ponajprije o jačanju povezanosti tijekom ostatka godine.

"Do kraja godine očekujemo više od 3,8 milijuna putnika. Naš je glavni prioritet daljnji razvoj prometa izvan glavne sezone. Poticajnom poslovnom politikom želimo privući prijevoznike da lete i u predsezoni, posezoni i zimskim mjesecima te da što više linija prometuje tijekom cijele godine", istaknuo je Čorić.

Osim novih linija i produljenja sezone, među prioritetima je i prometna povezanost same zračne luke sa Splitom i okolnim područjem, što je posebno važno u razdobljima najvećih turističkih gužvi.

"Želja nam je i osigurati što bolju prometnu povezanost zračne luke s gradom i širim okruženjem. Jednako nam je važno kontinuirano podizati kvalitetu usluge, kako bi svaki putnik Zračnu luku Split doživio kao ugodan početak ili završetak svojega putovanja", zaključio je direktor Zračne luke Split Josip Čorić.