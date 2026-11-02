Sprema se velika zabrana gradnje u Kaštelima: Tijekom ljeta 2027. bageri i miješalice morali bi stati, evo gdje i kada

Grad Kaštela priprema odluku kojom bi tijekom ljeta 2027. godine privremeno bilo zabranjeno izvođenje određenih građevinskih radova.

Riječ je o mjeri kojom se želi smanjiti buka i druge neugodnosti tijekom glavnog dijela turističke sezone, kada se na području grada nalazi velik broj domaćih i stranih gostiju.

Prema nacrtu odluke objavljenom 27. listopada, predviđena su različita razdoblja ograničenja, pri čemu bi najstroža zabrana trajala od 15. srpnja do 15. kolovoza 2027. godine.

Tijekom tog razdoblja zabrana bi se odnosila na cijelo područje Kaštela.

Mjesec dana zabrane u svim dijelovima grada

Prema prijedlogu, od 15. srpnja do 15. kolovoza bili bi zabranjeni zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevina.

To znači da bi tijekom vrhunca turističke sezone određeni radovi na novim građevinama i gradilištima morali biti privremeno zaustavljeni.

Ograničenja bi vrijedila neovisno o tome nalazi li se gradilište neposredno uz plažu, turistički objekt ili u nekom drugom dijelu grada.

Međutim, tijekom ostatka ljeta predviđena su nešto drukčija pravila.

Posebna ograničenja od lipnja do rujna

U razdobljima od 15. lipnja do 14. srpnja te od 16. kolovoza do 15. rujna, zabrana bi se primjenjivala na radove u blizini objekata u kojima se obavlja turistička ili ugostiteljska djelatnost, prema uvjetima iz nacrta.

Takav model omogućio bi nastavak dijela građevinskih aktivnosti izvan glavnog ljetnog razdoblja, uz nastojanje da se turističkim objektima osiguraju primjereniji uvjeti poslovanja.

Za investitore i izvođače to znači da bi raspored radova za sljedeću godinu morali planirati prema mogućim vremenskim ograničenjima.

Postoje i važne iznimke

Predložena zabrana ne bi se odnosila na sve građevinske zahvate.

Nacrt predviđa iznimke za radove od interesa Republike Hrvatske, kao i za određene zahvate na javnim građevinama i infrastrukturi.

Među njima se spominju izgradnja i rekonstrukcija vrtića, škola, zdravstvenih i socijalnih ustanova, sportskih i kulturnih objekata te projekti od posebnog značaja za Grad Kaštela.

Predviđene su i iznimke za određene projekte financirane europskim i nacionalnim sredstvima te za zahvate kojima se provode odluke nadležnih državnih tijela.

Zato nije točno da bi ljeti bila zabranjena baš svaka gradnja.

Konačan opseg iznimaka ovisit će o tekstu odluke koji bude prihvaćen nakon javnog savjetovanja.

Građani imaju vremena do 28. studenoga

Prijedlog odluke nalazi se na javnom savjetovanju do 28. studenoga 2026. godine.

Zainteresirani građani, vlasnici nekretnina, investitori i obrtnici mogu dostaviti primjedbe i prijedloge na službenom obrascu.

Popunjeni obrazac može se poslati elektroničkom poštom na josipa.parcina@kastela.hr, ili poštom na adresu Grad Kaštela, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac.

Ako odluka bude donesena, njezinu provedbu nadziralo bi komunalno redarstvo, a planirano je stupanje na snagu početkom 2027. godine.

Važno je naglasiti da se zasad radi o prijedlogu, a ne o već usvojenoj zabrani. Konačna odluka tek treba biti donesena nakon završetka propisanog postupka.