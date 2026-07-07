Sprema se transfer stoljeća u Formuli 1: Verstappen i Piastri mogli bi zamijeniti mjesta

Sve su glasnije priče o transferu koji bi izazvao potres u Formuli 1. Glasine govore kako bi Oscar Piastri na kraju sezone mogao napustiti McLaren i otići u Red Bull, dok bi u suprotnom smjeru otišao četverostruki prvak Max Verstappen.

Brazilski portal Grandepremio.com objavio je kako Piastri navodno razmatra aktiviranje izlazne klauzule u svom ugovoru s McLarenom po završetku aktualne sezone, čime bi otvorio vrata odlasku iz momčadi iz Wokinga. Grandepremio.com navodi da Australac nije u potpunosti zadovoljan svojom pozicijom unutar McLarena te da ozbiljno razmatra prekid suradnje nakon završetka sezone 2026. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Navodno su glavni razlog razlaza njegovi odnosi s momčadi, koji su se pogoršali nakon prošlosezonske borbe za naslov s momčadskim kolegom Landom Norrisom, koji je na kraju postao prvak.

Zbog toga, piše Grand Premio, Piastrijev menadžer Mark Webber već neko vrijeme radi na pronalasku nove momčadi za australskog vozača. Prema dostupnim informacijama, Piastri može aktivirati izlaznu klauzulu ako tijekom ljeta ne bude među petoricom najbolje plasiranih vozača u ukupnom poretku. Trenutačno se nalazi na šestom mjestu, a do ljetne trotjedne stanke preostale su još dvije utrke.

Kao njegov mogući nasljednik u McLarenu najčešće se spominje Max Verstappen, što bi moglo otvoriti put Piastrijevu prelasku u Red Bull u izravnoj razmjeni vozača.

Nizozemac Verstappen također može raskinuti ugovor ove godine ako do ljetne stanke ne bude među dvojicom vodećih vozača prvenstva. Četverostruki svjetski prvak trenutačno zauzima sedmo mjesto sa samo 76 bodova nakon devet utrka, prenosi Net.hr.

Transfer koji pokreće sve

Verstappenov trkaći inženjer Gianpiero Lambiase, koji je ujedno i šef trkaćeg odjela Red Bulla, na kraju sezone prelazi u McLaren, što je dodatno potaknulo glasine o mogućem odlasku, kao i Verstappenove kritike nakon odustajanja na Velikoj nagradi Velike Britanije.

"Kada se stražnje krilo ne zatvori u potpunosti, izgubi se puno potisne sile i izletite sa staze. Jednom se može dogoditi, ali dvaput... Ovo postaje opasno za mene. I, naravno, to ne želim."

Na pitanje što dalje, odgovorio je:

"Ne znam. Mislim... Da, ovo je jednostavno bolno i frustrirajuće. Pokušavate sve što možete. Još jučer... Zapravo, cijeli vikend nisam bio zadovoljan balansom bolida. Na svojoj strani garaže gubio sam na maksimalnoj brzini", rekao je tada Verstappen, koji osim novog tima navodno razmatra i mogućnost odlaska iz Formule 1 zbog nezadovoljstva novim pravilima.

Ako se vratimo malo na Piastrija, onda moramo podsjetiti kako je njegov dolazak u momčad 2023. godine uslijedio nakon velikog spora između Alpinea i McLarena, koji je završio pred FIA-inim Odborom za priznavanje ugovora.

Alpine je još tijekom ljeta 2022. godine objavio da će upravo Piastri zamijeniti Fernanda Alonsa, ali je mladi Australac ubrzo putem društvenih mreža demantirao tu informaciju. Naknadno je utvrđeno da je već imao važeći ugovor s McLarenom, zbog čega je FIA presudila u korist britanske momčadi.

Partnerstvo Piastrija i Landa Norrisa dosegnulo je vrhunac tijekom sezone 2025., kada je Australac bio vodeći u poretku vozača tijekom čak 15 od ukupno 24 utrke. Ipak, prema pisanju brazilskog portala, odnosi unutar momčadi počeli su se pogoršavati nakon Velike nagrade Italije, kada je McLaren odlučio dati prednost Norrisu kako bi ispravio posljedice pogreške napravljene tijekom zaustavljanja u boksu, zbog čega je Piastri ostao bez drugog mjesta u toj utrci. Upravo je taj potez, tvrdi Grandepremio.com, izazvao veliko nezadovoljstvo u Australčevu taboru.