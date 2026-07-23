Sprema se proširenje magistrale u Dalmaciji: Novi, drugi kolnik ide od mosta do poznatog naselja

Ogromni zahvati na Jadranskoj magistrali (D8) pripremaju se, ni manje ni više, kod grada Šibenika. Jedan zahvat kreće, za drugi treba dokumentacija.

Kod grada Šibenika, objavljeno je u svibnju iz tog grada, planiraju se dva nova čvora na državnoj cesti D8, Jadranskoj magistrali. Projektom od 20 milijuna eura zaokružio bi se plan izgradnje triju ključnih čvorova na području Šibenika, a Hrvatske ceste raspisale su natječaj za izvedbu, piše portal Bauštela.

U okviru tog projekta se predviđa izmještanje magistrale u duljini od približno 1,2 kilometra, ali izgleda da to nije jedini značajan projekt na D8 na ovom području. Hrvatske ceste (HC) u sustavu javne nabave objavljuju natječaj za izvedbu idejnog rješenja i elaborata zaštite okolišta s ishođenjem Rješenja za zahvat dogradnje drugog kolnika te državne ceste - na području Grada Šibenika.

Posao se procjenjuje na vrijednost od 49 tisuća eura, a prema opisu u Projektnom zadatku, predviđa i spomenutu izgradnju novih čvorova.

Više pročitajte OVDJE.