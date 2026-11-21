U Park-šumi Marjan pripremaju se novi radovi vezani uz održavanje stabala i nabavu biljnog materijala. Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan objavila je dva odvojena postupka javne nabave, čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 74.500 eura bez PDV-a. Prvi je namijenjen sječi, orezivanju i oblikovanju stabala, dok se drugi odnosi na kupnju biljnog materijala za potrebe ustanove.

Obje nabave imaju isti datum isteka roka za dostavu ponuda, 26. studenoga 2026. godine, ali različita vremena zatvaranja. Ponude za biljni materijal primaju se do 11.30 sati, a za radove na stablima do 12 sati. Riječ je o procijenjenim vrijednostima nabave, a stvarni ugovoreni iznosi bit će poznati nakon odabira ponuditelja.

Za radove na stablima predviđeno 49.500 eura

Veća od dviju nabava odnosi se na sječu, orezivanje i oblikovanje stabala, za što je procijenjeno 49.500 eura bez PDV-a. Riječ je o uslugama koje mogu obuhvaćati različite vrste stručnih zahvata, od uklanjanja pojedinih stabala do rezidbe grana i oblikovanja krošanja. Opseg, lokacije i konkretne količine radova trebali bi biti precizno definirani pripadajućim troškovnikom i stručnim podlogama.

Marjan je prostor velike krajobrazne, ekološke i rekreacijske vrijednosti za Split, zbog čega zahvati na njegovu drveću uvijek pobuđuju zanimanje javnosti. Održavanje može biti potrebno zbog sigurnosti posjetitelja, zdravstvenog stanja stabala ili drugih stručnih razloga, no nije opravdano unaprijed pretpostavljati razloge svakog pojedinog zahvata. Iz dostupnog sažetka nabave nije moguće utvrditi koliko se točno stabala planira posjeći, koliko orezati i na kojim će se dijelovima Marjana raditi.

Još 25.000 eura za biljni materijal

Drugi postupak odnosi se na nabavu biljnog materijala, procijenjene vrijednosti 25.000 eura bez PDV-a. Prema objavljenim podacima, riječ je o nabavi robe za potrebe Park-šume Marjan, s predviđenim trajanjem ugovora od 20 dana. Koje se biljne vrste nabavljaju, u kojim količinama i za koje konkretne lokacije, trebalo bi biti razvidno iz detaljnog troškovnika.

Posebno je važno razlikovati ovaj postupak od zasebne nabave radova na stablima. Ne može se automatski zaključiti da će nove biljke biti posađene upravo na mjestima stabala koja će se eventualno uklanjati, jer se radi o dva različita predmeta nabave. Za takav zaključak bilo bi potrebno objaviti plan sadnje, lokacije predviđenih radova i obrazloženje stručne službe.

Gdje će se raditi i koje će se vrste saditi?

Dvije nabave otvaraju pitanje planiranja zahvata u prostoru kojim se svakodnevno služe brojni Splićani. Javnosti bi zato bilo korisno predstaviti kartu lokacija na kojima se namjeravaju provoditi radovi, kao i stručno obrazloženje odabranih postupaka. Posebno bi zanimljivi bili podaci o zdravstvenom stanju stabala, planu obnove zelenila te razlozima odabira pojedinih biljnih vrsta.

Ukupna procijenjena vrijednost od 74.500 eura ne znači da je taj novac već potrošen. Tek po završetku nabave bit će poznati izabrani izvođači odnosno dobavljači, stvarne ugovorene cijene i detalji provedbe. Budući da se radi o zaštićenom i iznimno posjećenom području, transparentno predstavljanje planiranih zahvata bilo bi važno i za pravodobno informiranje građana.