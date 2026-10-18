Sprema se ludnica u Areni Zagreb: Miroslav Ilić u samo jednom danu prodao više od tisuću karata

Jedan od najpoznatijih pjevača narodne glazbe ovih prostora vraća se u zagrebačku Arenu u subotu 23. siječnja 2027., a već sama najava njegovog koncerta izazvala je pravu pomamu među njegovim obožavateljima svih generacija.

Miroslav Ilić u samo jednom danu prodao je čak više od tisuću ulaznica što znači kako su nepune dvije godine nakon zadnje Arene, njegovi hitovi i dalje itekako tražena zabava u hrvatskoj metropoli.

Kad on zakorači na binu i dalje je neuništiv. Energija koju dobiva od publike u zajedničkom transu pjesme i glazbe njegov je, kaže, eliksir života.

Jedina je preostala živuća legenda iz zlatnog doba narodne glazbe ovih prostora, a njegovi sad već kultni evergreeni poput "Jesen sedamdeset i neke", "Luckasta si ti", "Polomiću čaše od kristala", "Božanstvena ženo", "Pozdravi je pozdravi"... sastavni su dio svakog narodnog repertoara diljem regije.

Kao dodatnu draž toj ludoj zagrebačkoj noći 23. siječnja Miroslav planira poseban dio koncerta odraditi zajedno s najdražom kolegicom Vesnom Zmijanac, nekadašnjom rasnom plavušom bivše Jugoslavije na koju su 'otkidali' muškarci od Vardara pa do Triglava, a publika padala u trans.

Stoga i ne čudi da je ova najavljena suradnja specijalno za hrvatsku publiku izazvala nezapamćen interes.

Na ovom koncertu, u posebno osmišljenom programu, orit će se hitovi njihovih udruženih glasova, a kao posebnu poslasticu za fanove, planiraju za goste iznenađenje dovesti i neke hrvatske kolege.

Na zadnjem koncertu u Areni Zagreb u listopadu 2025. godine Miroslav Ilić zapjevao je s Majom Šuput kao Lepom Brenom čuvenu pjesmu "Jedan dan života" nakon čega su ispraćeni ovacijama.

A za ovaj nadolazeći koncert, legendarni narodnjak najavljuje: "Tek smo počeli s pripremama. Gorit će nebo i zemlja. Moram se odužiti hrvatskoj publici za skoro pedeset godina neraskidive podrške mojim pjesmama".

Sve pjesme koje publika voli svakako će biti na repertoaru, a kako se datum koncerta bliži, teško je izbaciti bilo koji od čuvenih hitova koje Miroslav Ilić doslovno ima na desetke i na kojima su stasale generacije.

"Puno me lijepih uspomena veže za ovaj grad, Cibona kad se sagradila, ja sam prvi pjevač koji je tamo imao koncert. Ne pamtim koliko Domova sportova osamdesetih i sad evo već četvrti put Arena Zagreb. Moje je da pjevam dok me god želite, ali unaprijed da znate, tu noć u Zagrebu koja nam slijedi, nećete tako brzo zaboraviti", zaključuje Miroslav Ilić.

Ulaznice za ovaj koncert mogu se kupiti na web platformi Eventima, tj, OVDJE kao i na svim njihovim prodajnim mjestima.