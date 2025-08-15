Sprema se luda večer u Žrnovnici povodom Velike Gospe: Fešta'o pure, koncert grupe Boss

Žrnovnica danas, na blagdan Velike Gospe, slavi svoj dan. Organizator glavnog događaja, koncerta grupe Boss s počekom u 21 sat u Bašti je Mjesni odbor Žrnovnica. Međutim, zbivanja na ovoj lokaciji počet će znatno ranije i to u 18 sati kada počinje Fešta o'pure, treće izdanje kulinarskog spektakla u organizaciji udruge Žrvanj. Ove godine rekordan broj prijavljenih timova natječe se u spremanju raznih specijaliteta od mesa, ribe, povrća, ali u kombinaciji s purom mljevenom u Antoničinom mlinu.

Svaki tim će pokušati impresionirati žiri u sastavu Tomislav Aljinović (poznati žrnovački ugostitelj), Ante Javorčić (vatrogasaca i klapski pjevač), Tanja Soldić (vijećnica MO Žrnovnica) i Maja Prgomet (poznata fotografkinja). Za pobjednički tim predviđena je novčana nagrada u iznosu od 400 eura, a posjetitelji će po povoljnim cijenama moći kušati sva jela koja će spremiti kulinarski timovi.

Iza mise u župnoj crkvi, u Bašti će nastupiti žrnovački ponos, Hrvatsko glazbeno društvo Stjepan Radić - limena glazba Žrnovnica.

U 21 sat slijedi koncert popularne grupe Boss, koja će pred žrnovačku publiku stati na modernoj pozornici s led ekranom.

Dođite od 18 sati u Žrnovnicu i uživajte u fešti koja će se pamtiti.