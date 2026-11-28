Tko sve obavlja gospodarsku djelatnost na dalmatinskoj obali bez sklopljenog ugovora o koncesiji, na temelju kojih dokumenata posluje i zašto pojedini postupci dodjele koncesija još nisu završeni? Odgovore na dio tih pitanja trebala bi donijeti opsežna akcija prikupljanja podataka koju je u petak, 27. studenoga, najavila Splitsko-dalmatinska županija. Poziv je upućen svim gradovima i općinama na pomorskom dobru unutar županije, a temelji se na zaključku koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 11. studenoga. Riječ je o postupku koji nije ograničen samo na Dalmaciju, nego je dio šireg uređenja imovinsko-pravnih odnosa na hrvatskoj obali.

Utvrđene dvije skupine gospodarskih subjekata

Nadzorne aktivnosti pokazale su da postoje dvije različite skupine gospodarskih subjekata koji posluju bez sklopljenog ugovora o koncesiji. Prvu čine oni koji djelatnost obavljaju na temelju odluka, odobrenja ili drugih akata javnopravnih tijela, smatrajući da im takvi dokumenti omogućuju poslovanje. Drugu skupinu čine gospodarski subjekti koji su već pokrenuli postupke za dobivanje koncesije ili izmjenu postojećih akata, ali ti postupci nisu završeni zbog okolnosti na koje sami ne mogu utjecati. Upravo je razlikovanje tih situacija važno jer izostanak sklopljenog ugovora o koncesiji ne znači automatski da je svaki pojedini subjekt nezakonito zauzeo pomorsko dobro.

Gradovi i općine imaju rok do 21. prosinca

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 17. studenoga uputilo je županijama zahtjev za dostavu podataka o subjektima obuhvaćenima zaključkom Vlade. Za tu su svrhu pripremljene dvije zasebne tablice, ovisno o pravnom položaju pojedinog gospodarskog subjekta. Splitsko-dalmatinska županija od gradova i općina traži da podatke dostave najkasnije do 21. prosinca ove godine. Objedinjeni podaci potom bi trebali biti dostavljeni Ministarstvu do 11. siječnja 2027. godine.

Koliko je takvih slučajeva na dalmatinskoj obali?

Posebno će biti zanimljivo vidjeti rezultate prikupljanja podataka u velikim turističkim središtima, od Splita, Kaštela i Podstrane do Omiša, Makarske rivijere i srednjodalmatinskih otoka. Pomorsko dobro jedan je od najvrjednijih javnih resursa Dalmacije, a način njegova korištenja ima izravne posljedice za gospodarstvo, lokalne zajednice i pristup građana obali. Za sada nije objavljeno koliko je gospodarskih subjekata obuhvaćeno postupkom niti koliki dio njih ima neriješene zahtjeve za koncesiju. Prikupljanje podataka trebalo bi stvoriti jasniju sliku o razmjerima problema i omogućiti nadležnim institucijama da odluče o daljnjim koracima.