SPREMA LI SE ESKALACIJA? Američki nosači zrakoplova stigli u Arapsko more, Iran upozorava: "Spremni smo za svaku bitku"

Napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno rastu, uz sve izraženiju vojnu prisutnost američkih snaga na Bliskom istoku i nova upozorenja iz Teherana. Dok američki nosači zrakoplova djeluju u Arapskom moru, iranski vojni dužnosnici poručuju da su spremni za svaki sukob te prijete uzvratnim napadima na izraelske i savezničke ciljeve, uključujući američku tehnološku infrastrukturu.

Vrhovni zapovjednik iranske vojske Amir Hatami izjavio je da su oružane snage spremne za „svaku bitku” te upozorio da bi svaki napad na iransku infrastrukturu izazvao razmjerne uzvratne udare na izraelske i savezničke ciljeve, piše Euronews.

MORE: Recent waves of Iranian attacks on vessels in and near the Strait of Hormuz indicate that Iran retains the ability to effectively target vessels in the strait, which suggests that Iran has either overcome previous operational constraints or is adapting to such constraints through new tactics or capabilities.⬇️ ISW-CTP assessed in early September 2026 that recent US efforts, including airstrikes on Iranian coastal radars, appeared to have some success in disrupting Iran’s ability to attack ships in the strait. Iran’s employment of suboptimal methods to attempt to maintain Iranian control in the Strait of Hormuz — such as using shore-based rocket launchers instead of fast attack craft (FAC) to deploy mines and using FAC to physically identify vessels — suggested that recent US strikes had degraded Iran’s maritime surveillance and mine-laying capabilities. A US military official noted to Reuters on October 13 that Iranian naval forces have continued to use small boats with spotters to identify targets and inform the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). The US military official said that Iran pursued this method of target identification after the United States “destroyed” a significant part of Iranian radar capabilities. The US military official cited an example from the past seven to fourteen days in which the US military identified Iranian spotters calling in targets from a small vessel in the strait, which suggests that Iran may still be contending with somewhat degraded coastal radar systems. — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 15, 2026

Mohsen Rezaei, tajnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, u nedjelju je za Press TV izjavio da bi se, u slučaju obnove neprijateljstava, u dometu iranskih napada mogli naći i američki ciljevi poput podatkovnih centara i infrastrukture povezane s umjetnom inteligencijom. Posljednji diplomatski odgovor Washingtona ocijenio je nedostatnim.

Washington pojačava prisutnost ratne mornarice

Američki pomorski institut (US Naval Institute) u utorak je potvrdio da dva američka nosača zrakoplova, USS George Washington i USS George H. W. Bush, djeluju u Arapskom moru.

USS George H. W. Bush vratio se u regiju nakon posjeta luci Phuket na Tajlandu, dok je USS George Washington prethodno zamijenio nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln.

Istodobna prisutnost dvaju američkih nosača zrakoplova značajna je, no sama po sebi ne znači da se priprema neposredna vojna operacija, s obzirom na redovite rotacije tih plovila.

U.S. Air Force F-16 fighter jets take off from a base in the Middle East during routine daytime operations. https://t.co/Mr59hSrAeJ — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 16, 2026

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je fotografije lovca F-15E tijekom dopunjavanja gorivom u zraku iz zrakoplova cisterne KC-135 iznad Bliskog istoka, kao i snimke zračnih operacija s nosača zrakoplova George Washington te polijetanja borbenog zrakoplova F-35B s amfibijskog jurišnog broda Boxer.

CENTCOM je također priopćio da su američke snage do 5. listopada izmijenile plovne rute 130 trgovačkih brodova u sklopu pomorske blokade Irana. Taj podatak dolazi isključivo od američke vojske i nije neovisno potvrđen.

Trump ne isključuje nove zračne napade na Iran

Američki predsjednik Donald Trump u intervjuu ranije ovog mjeseca izjavio je da postoji mogućnost intenziviranja zračnih napada na Iran nakon američkih međuizbora 3. studenoga, iako nije želio iznositi pojedinosti o eventualnim vojnim planovima, piše Euronews.

Upitan o izvješćima prema kojima njegova administracija razmatra ponovno korištenje bombe GBU-43/B, poznate pod nazivom „majka svih bombi” (Mother of All Bombs), Trump nije odbacio tu mogućnost.

Riječ je o iznimno snažnoj konvencionalnoj bombi, službenog naziva Massive Ordnance Air Blast.

„Nije nuklearna, to je jednostavno vrlo velika bomba”, rekao je Trump.

Američki predsjednik također je spomenuo mogućnost budućih pregovora o nuklearnom razoružanju s Iranom, u kojima bi sudjelovale i Rusija i Kina.

Povećana aktivnost američkih vojnih zrakoplova

Specijalizirani profil IntelSky, koji prati zračni promet, u srijedu je objavio da je tijekom prvih 14 dana listopada prosječan dnevni broj letova američkih vojnih zrakoplova za dopunjavanje gorivom u zraku iznad regije bio približno 50 posto veći nego u rujnu.

Prema istom izvoru, slično povećanje zabilježeno je i u aktivnosti vojnih transportnih zrakoplova.

🚨⛽ INTELSKY ANALYTICAL STUDY | USAF Aerial Refueling Operations in West Asia (Aug 1 – Oct 14, 2026) An in-depth @IntelSky ADS-B investigation of 344 US Air Force aerial refueling tanker sorties (175 unique airframes) alongside 295 military cargo flights (639 combined missions) reveals a major operational surge and forward combat posture across West Asia in early October: 1️⃣ OPERATIONAL TEMPO SURGE (+50.4% IN OCTOBER)

• August 2026: 133 tanker flights (4.29/day calendar | 4.43/active day; peak: 25 on Aug 31)

• September 2026: 124 tanker flights (4.13/day calendar | 4.59/active day; record single-day peak: 32 tankers on Sep 30)

• October 1–14, 2026: 87 tanker flights in two weeks — surging to 6.21 flights/day (+44.8% vs Aug, +50.4% vs Sep) and 6.69 flights/active day (+51.0% vs Aug)

• Full-Month October Projection: ~193–207 tanker sorties at current pace. 2️⃣ FLEET COMPOSITION & HIGH PERSISTENCE

• Boeing KC-135R/T Stratotanker (K35R): 303 flights (88.1%) — 117 Aug, 110 Sep, 76 Oct (1–14).

• Boeing KC-46A Pegasus (B762): 41 flights (11.9%) — 16 Aug, 14 Sep, 11 Oct (1–14).

• Fleet Persistence: Out of 175 unique tanker airframes (HEX), 57 tankers (32.6%) operated continuously across all three months, and 112 (64.0%) operated across multiple months — double the multi-month persistence rate of cargo aircraft. 3️⃣ WEST ASIA THEATER CONCENTRATION (68.0% IN COMBAT/PATROL HUBS)

Unlike USAF cargo flights—where 62.0% were tracked transiting the Aegean corridor—68.0% of all tanker activity (234 of 344 flights) concentrated directly inside West Asia refueling orbits:

• Levant / East Med / Jordan–Syria–Iraq Orbit (148 flights | 43.0%): 61 in Aug, 49 in Sep, 38 in Oct (1–14). Split between Jordan / Syria–Iraq border tracks near Muwaffaq Salti AB (77 flights, Lon ≥ 35°E) and Israel / Sinai / East Med tracks (71 flights, Lon < 35°E). Dominated by KC-135R/T (139 flights | 93.9%).

• Arabian Gulf / Al Dhafra–Hormuz Hub (86 flights | 25.0%): 34 in Aug, 25 in Sep, and 27 in just the first 14 days of Oct (surpassing all of Sep!). Tightly clustered around Al Dhafra AB (UAE), southern Persian Gulf, and Strait of Hormuz (23.87°–26.03°N, 53.34°–58.00°E). Notably, 65.9% of all next-gen KC-46A Pegasus sorties (27 of 41) operated in this Gulf sector.

• Balkans / Black Sea Corridor (56 flights | 16.3%): 22 Aug, 23 Sep, 11 Oct (100% KC-135R/T).

• Aegean / Crete (Souda Bay) Staging Bridge (54 flights | 15.7%): 16 Aug, 27 Sep, 11 Oct. 4️⃣ ALTITUDE ORBITS & OPSEC CALLSIGN MASKING

• Active AAR Orbit Band (15,000–28,000 ft): Accounts for 47.0% (86 of 183 altitude-logged flights). Median altitude over the Levant/Jordan–Syria–Iraq track is 18,763 ft (75th pct: 19,081 ft) and 24,513 ft over the Arabian Gulf, confirming active tactical fighter refueling (CAP support) rather than transit.

• High-Altitude Transit (>28,000 ft): 20.8% (38 flights), concentrated over the Aegean/Crete bridge (median: 34,000 ft; mean: 34,344 ft) as tankers ferry between Europe/Souda Bay and CENTCOM.

• OPSEC Masking: 85.8% of tanker flights (295 of 344) masked their callsigns on ADS-B (compared to 0.3% of cargo flights). Only 49 flights (14.2%) broadcast callsigns: RCH (31 | 9.0% — Coronet fighter drags/ferry), YETI (6), FLYER (5), BLUE (2), CLEAN (2), GOLD/ZEUS/BORA (3). 5️⃣ SYNCHRONIZED SURGE: CARGO (295) + TANKERS (344) = 639 FLIGHTS

• Combined USAF daily air mobility tempo jumped +62.0% from 7.45 flights/day in Aug (231) and 7.97/day in Sep (239) to 12.07 flights/day in Oct 1–14 (169).

• Synchronized Peak Waves:

- Sep 30: 48 combined flights (16 Cargo + 32 Tankers)

- Aug 31: 36 combined flights (11 Cargo + 25 Tankers)

- Oct 13: 36 combined flights (16 Cargo + 20 Tankers), followed by 19 Tankers on Oct 14. Data & OSINT Analysis: @IntelSky

#IntelSky #USAF #OSINT #AerialRefueling #KC135 #KC46 #CENTCOM #WestAsia #MilitaryAviation #ADSB — IntelSky (@Intel_Sky) October 14, 2026

Međutim, podaci IntelSkyja nisu neovisno potvrđeni. Javno dostupni sustavi za praćenje zračnog prometa ne obuhvaćaju sve vojne letove, a promjene u radarskoj pokrivenosti mogu utjecati na usporedbu podataka iz različitih razdoblja.

Početkom listopada, točnije 1. listopada, pojavila su se izvješća da američka vojska u regiju upućuje oko 9000 vojnika i mornara, zajedno s udarnom skupinom nosača zrakoplova USS Theodore Roosevelt i amfibijskom operativnom skupinom okupljenom oko broda USS Makin Island.

Američki dužnosnik, koji je za Associated Press govorio pod uvjetom anonimnosti, izjavio je da bi ovim raspoređivanjem ukupan broj američkih mornara i pripadnika mornaričkog pješaštva u regiji mogao premašiti 20.000.

Prema podacima Američkog pomorskog instituta, USS Theodore Roosevelt do srijede još nije stigao u Arapsko more, piše Euronews.

Izrael prati neuobičajena vojna kretanja unutar Irana

Izraelski Kanal 12 u četvrtak je, pozivajući se na sigurnosne izvore, izvijestio da su zapadne zemlje uočile nova i neuobičajena kretanja iranskih vojnih snaga unutar zemlje.

Ipak, prema istim izvorima, trenutačni razvoj događaja ne znači nužno da je potrebna hitna vojna akcija.

Kanal 12 također je izvijestio da su izraelski premijer Benjamin Netanyahu i američki državni tajnik Marco Rubio razgovarali o najnovijem razvoju situacije.