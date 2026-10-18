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SPREMA LI SE ESKALACIJA? Američki nosači zrakoplova stigli u Arapsko more, Iran upozorava: "Spremni smo za svaku bitku"

Rastu napetosti između SAD-a i Irana: Dva američka nosača zrakoplova u Arapskom moru, Teheran prijeti odmazdom

Napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno rastu, uz sve izraženiju vojnu prisutnost američkih snaga na Bliskom istoku i nova upozorenja iz Teherana. Dok američki nosači zrakoplova djeluju u Arapskom moru, iranski vojni dužnosnici poručuju da su spremni za svaki sukob te prijete uzvratnim napadima na izraelske i savezničke ciljeve, uključujući američku tehnološku infrastrukturu.

Vrhovni zapovjednik iranske vojske Amir Hatami izjavio je da su oružane snage spremne za „svaku bitku” te upozorio da bi svaki napad na iransku infrastrukturu izazvao razmjerne uzvratne udare na izraelske i savezničke ciljeve, piše Euronews.

Mohsen Rezaei, tajnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, u nedjelju je za Press TV izjavio da bi se, u slučaju obnove neprijateljstava, u dometu iranskih napada mogli naći i američki ciljevi poput podatkovnih centara i infrastrukture povezane s umjetnom inteligencijom. Posljednji diplomatski odgovor Washingtona ocijenio je nedostatnim.

Washington pojačava prisutnost ratne mornarice

Američki pomorski institut (US Naval Institute) u utorak je potvrdio da dva američka nosača zrakoplova, USS George Washington i USS George H. W. Bush, djeluju u Arapskom moru.

USS George H. W. Bush vratio se u regiju nakon posjeta luci Phuket na Tajlandu, dok je USS George Washington prethodno zamijenio nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln.

Istodobna prisutnost dvaju američkih nosača zrakoplova značajna je, no sama po sebi ne znači da se priprema neposredna vojna operacija, s obzirom na redovite rotacije tih plovila.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je fotografije lovca F-15E tijekom dopunjavanja gorivom u zraku iz zrakoplova cisterne KC-135 iznad Bliskog istoka, kao i snimke zračnih operacija s nosača zrakoplova George Washington te polijetanja borbenog zrakoplova F-35B s amfibijskog jurišnog broda Boxer.

CENTCOM je također priopćio da su američke snage do 5. listopada izmijenile plovne rute 130 trgovačkih brodova u sklopu pomorske blokade Irana. Taj podatak dolazi isključivo od američke vojske i nije neovisno potvrđen.

Trump ne isključuje nove zračne napade na Iran

Američki predsjednik Donald Trump u intervjuu ranije ovog mjeseca izjavio je da postoji mogućnost intenziviranja zračnih napada na Iran nakon američkih međuizbora 3. studenoga, iako nije želio iznositi pojedinosti o eventualnim vojnim planovima, piše Euronews.

Upitan o izvješćima prema kojima njegova administracija razmatra ponovno korištenje bombe GBU-43/B, poznate pod nazivom „majka svih bombi” (Mother of All Bombs), Trump nije odbacio tu mogućnost.

Riječ je o iznimno snažnoj konvencionalnoj bombi, službenog naziva Massive Ordnance Air Blast.

„Nije nuklearna, to je jednostavno vrlo velika bomba”, rekao je Trump.

Američki predsjednik također je spomenuo mogućnost budućih pregovora o nuklearnom razoružanju s Iranom, u kojima bi sudjelovale i Rusija i Kina.

Povećana aktivnost američkih vojnih zrakoplova

Specijalizirani profil IntelSky, koji prati zračni promet, u srijedu je objavio da je tijekom prvih 14 dana listopada prosječan dnevni broj letova američkih vojnih zrakoplova za dopunjavanje gorivom u zraku iznad regije bio približno 50 posto veći nego u rujnu.

Prema istom izvoru, slično povećanje zabilježeno je i u aktivnosti vojnih transportnih zrakoplova.

Međutim, podaci IntelSkyja nisu neovisno potvrđeni. Javno dostupni sustavi za praćenje zračnog prometa ne obuhvaćaju sve vojne letove, a promjene u radarskoj pokrivenosti mogu utjecati na usporedbu podataka iz različitih razdoblja.

Početkom listopada, točnije 1. listopada, pojavila su se izvješća da američka vojska u regiju upućuje oko 9000 vojnika i mornara, zajedno s udarnom skupinom nosača zrakoplova USS Theodore Roosevelt i amfibijskom operativnom skupinom okupljenom oko broda USS Makin Island.

Američki dužnosnik, koji je za Associated Press govorio pod uvjetom anonimnosti, izjavio je da bi ovim raspoređivanjem ukupan broj američkih mornara i pripadnika mornaričkog pješaštva u regiji mogao premašiti 20.000.

Prema podacima Američkog pomorskog instituta, USS Theodore Roosevelt do srijede još nije stigao u Arapsko more, piše Euronews.

Izrael prati neuobičajena vojna kretanja unutar Irana

Izraelski Kanal 12 u četvrtak je, pozivajući se na sigurnosne izvore, izvijestio da su zapadne zemlje uočile nova i neuobičajena kretanja iranskih vojnih snaga unutar zemlje.

Ipak, prema istim izvorima, trenutačni razvoj događaja ne znači nužno da je potrebna hitna vojna akcija.

Kanal 12 također je izvijestio da su izraelski premijer Benjamin Netanyahu i američki državni tajnik Marco Rubio razgovarali o najnovijem razvoju situacije.

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