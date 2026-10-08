Sportski velikani stižu u Split: Ratko Rudić i Ivica Tucak otkrit će tajne uspjeha, priprema se poseban program

Povodom priprema ovog događaja zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić primio je u Banovini predstavnike udruge "Humane zvijezde Splita". Na sastanku su sudjelovali tajnik Udruge Branko Bosanac, član Udruge Deni Lušić i tajnik KUDŽ-a "Filip Dević" Ante Jukić, dok je u ime Grada Splita nazočio i pročelnik Upravnog odjela za sport i politike mladih Ivo Katušić.

Ratko Rudić, Ivica Tucak i vaterpolske legende pred splitskom publikom

Središnji dio programa bit će posvećen iskustvima vrhunskih hrvatskih sportaša i trenera, njihovu putu do uspjeha te važnosti predanog rada, discipline i ustrajnosti. Među sudionicima bit će Ratko Rudić, jedan od najtrofejnijih vaterpolskih trenera na svijetu, aktualni izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak, kao i Neven Kovačević te Milivoj Bebić. Posebna pozornost bit će posvećena upravo Rudiću, čiji su sportski počeci vezani uz Split. Naime, legendarni trener svoj je sportski put započeo u Vaterpolskom klubu Jadran, čime je njegova bogata karijera neraskidivo povezana sa splitskom vaterpolskom tradicijom.

U sklopu programa bit će prikazan i dokumentarni film "Dogodilo se", posvećen Ratku Rudiću, čiji je autor i redatelj Dejan Aćimović. Uz projekciju dokumentarnog filma i panel-raspravu, večer će glazbenim nastupom upotpuniti muška klapa "Filip Dević".

Nastavak ideje legendarnog Ivana Gudelja

Ovaj sportski program ima i posebno emotivno značenje jer predstavlja nastavak ideje jednog od osnivača udruge "Humane zvijezde Splita", nedavno preminulog legendarnog Hajdukova nogometaša Ivana Gudelja.

Upravo je Gudelj, u suradnji s Brankom Bosancem i drugim istaknutim sportskim djelatnicima, inicirao projekt čiji je cilj povezivanje sportskih velikana s mladim generacijama. Njegova zamisao bila je da iskustva vrhunskih sportaša i trenera posluže kao inspiracija mladima te im pokažu koliko su za ostvarenje sportskih, ali i životnih ciljeva važni upornost, disciplina i predanost.

Razgovaralo se i o budućoj suradnji s Gradom Splitom

Tijekom sastanka u Banovini predstavnici udruge "Humane zvijezde Splita" predstavili su sadržaj i ciljeve predstojećeg programa, ali i mogućnosti daljnje suradnje s Gradom Splitom. Naglasak je stavljen na projekte koji promiču sport, sportske vrijednosti i rad s mladima, kao i na važnost prijenosa znanja i iskustava između uspješnih sportaša, trenera i novih generacija.

Program "Put ka vrhu i tajne uspjeha u sportu" održat će se u utorak, 20. listopada, u Hrvatskom domu Split, a okupljanje poznatih sportskih imena bit će prilika da splitska publika iz prve ruke čuje priče o uspjesima, odricanjima i izazovima koji prate put do sportskog vrha.